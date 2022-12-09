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اقتصاد

هني: هذه نسبة مساهمة قطاع الفلاحة في الناتج الداخلي الوطني

الشروق أونلاين
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هني: هذه نسبة مساهمة قطاع الفلاحة في الناتج الداخلي الوطني
ح.م
وزير الفلاحة في اجتماع السنة الإفريقية للتغذية بكوديفوار

أكد وزير الفلاحة عبد الحفيظ هني، أن قطاعه يغطي الاحتياجات الغذائية من الإنتاج الوطني بـنسبة 75 %، فيما يساهم بأكثر من 4.14% في الناتج الداخلي الوطني الخام (PIB).

وأوضح هني في كلمته خلال أشغال الاجتماع رفيع المستوى في إطار السنة الإفريقية للتغذية بكوديفوار، أن الجزائر تحقق اكتفاء ذاتيا في الكثير من الشعب الفلاحية، فيما يشغل قطاع الفلاحة أكثر من ربع اليد العاملة الناشطة أي ما يعادل 2،7 مليون عامل.

وفي الشأن ذاته، ثمن هني تصنيف المؤشر العالمي للأمن الغذائي الجزائر في مصاف الدول المتقدمة من حيث الانتفاع والوفرة وللنوعية وللسلامة الصحية للأغذية وكذلك للموارد الطبيعية والصمود.

كما ذكّر الوزير، بالإنجازات الكبيرة التي حققتها الجزائر نتيجة للسياسة الرشيدة التي أشرف عليها مباشرة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

بالمقابل شارك وزير الفلاحة تجربة الجزائر الرائدة في مجال مجابهة التحديات الكبرى للتغيرات المناخية وجائحة الكوفيد وذلك باعتراف من كل الحضور.

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