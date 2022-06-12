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رياضة
نائب بطل بلجيكا يريدهما

هني وقادري مطلوبان من نادي سانت جيلواز

ل. ط
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هني وقادري مطلوبان من نادي سانت جيلواز

أبدى وصيف بطل الدوري البلجيكي، نادي يونيون سانت جيلواز، اهتمامه بضم لاعبين دوليين جزائريين إلى صفوفه، تحسبا للموسم المقبل.

وكشف مصدر إعلامي بلجيكي عن اهتمام نادي سانت جيلواز انتداب مهاجم الغرافة القطري، سفيان هني، ولاعب كورتريي عبد القهار قادري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب موقع “أم أس في فوت”فإن نائب بطل الدوري البلجيكي يريد تعزيز خط هجومه بالهداف الأسبق لأندرلخت والبطولة البلجيكية،الدولي الجزائري، سفيان هني، الذي رحل من البطولة البلجيكية سنة 2018 وخاض عدة تجارب جديدة في الدوري الروسي مع سبارتاك موسكو، ثم انتقل إلى البطولة القطرية ولعب لنادي الغرافة بين 2019 و2022 حيث سينتهي عقده في 30 جوان الجاري، وهو ما قد يسمح بعودته إلى بلجيكا من بوابة يونيون سانت جيلواز.

وأضاف ذات المصدر أن المدرب الجديد للفريق البلجيكي العريق، سانت جيلوان، طلب أيضا خدمات لاعب جزائري ثان، ألا هو لاعب وسط هجوم نادي كورتريي الذي يتواجد مع المنتخب الوطني في تربص الدوحة.

لاعب نادي أتلتيك بارادو سابقا، خطف الأضواء خلال أول موسم احترافي له في الدوري البلجيكي، ونجح بسرعة في الـتأقلم مع مستوى البطولة هناك حيث صار ورقة مهمة في تعداد كورتريي، الذي يربطه عقد معه إلى غاية جوان 2026. وهو الأمر الذي دفع مدرب سانت جيلواز للتفكير في التعاقد معه.

وسيكون عرض سانت جيلواز محفزا للاعب الخضر خاصة أن هذا النادي العريق العائد بقوة في البطولة البلجيكية، هو معني بمباريات الدور التمهيدي الثالث لرابطة أبطال أوروبا، وقد يتأهل إلى الأدوار المتقدمة وهو ما قد يتيح الفرصة لقادري إلى اكتشاف أهم مسابقة كروية للأندية في أوروبا والعالم.

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