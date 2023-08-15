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الجزائر

هني يؤكد على دعم السوق باللحوم الحمراء وتسقيف أسعار الأعلاف (فيديو)

الشروق أونلاين
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هني يؤكد على دعم السوق باللحوم الحمراء وتسقيف أسعار الأعلاف (فيديو)
وزير الفلاحة عبد الحفيظ هني

أكد زير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحفي هني، الثلاثاء، أنّ دائرته الوزارية ستدعم السوق باللحوم الحمراء وتسقيف أسعار الأعلاف. 

وصرّح الوزير هني على هامش زيارته لولاية النعامة أنّ “السلطات العليا للبلاد تولي أهمية قصوى للإنتاج الحيواني في إطار تبني رؤية اقتصادية تتجه نحو تحقيق الاكتفاء الغذائي”.

وأشار المسؤول ذاته إلى “تطوير شعبة تربية الماشية من خلال تقديم الدعم للممارسين والمنخرطين فيها. بدعم الأعلاف ومجانية التلقيح ومختلف الصيغ التمويلية والتأمين على الحيوانات”

وتابع هني تصريحه: “نعمل على رفع العراقيل التي تعيق نشاط إنتاج شعبة التربية الحيوانية وهي التدابير التي مكنت من تعزيز منظومة الإنتاج الحيواني”.

كما شدد الوزير على “ضرورة تكثيف وتعميم نظام الثلاثية بين المربي والديوان الوطني لتغذية الأنعام والجزائرية للحوم الحمراء. التي بهدف توفير الأعلاف وتنظيم بيعها بأسعار مدروسة”.

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