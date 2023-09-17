هني يبحث مع السفيرة الأمريكية التعاون والاستثمار الفلاحي

بحث وزير الفلاحة عبد الحفيظ هني، وسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر إليزابيت مور أوبين،مجالات التعاون الثنائي والاسثتمار الفلاحي.

وأفاد بيان للوزارة أن الوزير هني استقبل السفيرة الأمريكية، الأحد، وتناول اللقاء واقع العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات لاسيما في المجال الفلاحي وسبل تعزيزه، وكذا تبادل الخبرات والتجارب خاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين و ما يتعلق بالأمن الغذائي والتعاون التقني في مجال الوقاية ومكافحة حرائق الغابات و البحث الزراعي.

وأضاف البيان “أكد الطرفان على إرادة البلدين لتعزيز علاقات التعاون وتجسيد مشاريع استثمارية في مجال الفلاحة بالنظر إلى القدرات المتوفرة في الجزائر والفرص المتاحة للمستثمرين.

وأشار الوزير إلى بعض الميادين التي يمكن للطرف الأمريكي أن يساهم فيها كالاستثمار في الإنتاج الفلاحي والزراعات الإستراتيجية لاسيما إنتاج الحبوب وذلك بالتوجه نحو ترقية الاستثمار في ولايات الجنوب والتحسين الجيني خاصة ما تعلق بالأبقار المنتجة للحليب وإنتاج اللحوم الحمراء.

من جهتها أشادت إليزابيت مور أوبين، بالسياسة المنتهجة من طرف الجزائر فيما يخص تعزيز الأمن الغذائي خاصة في ضل التقلبات التي شهدتها الأسواق العالمية مؤخرا، معربة عن رغبة بلدها لتعزيز العلاقات الاقتصادية و التبادلات التجارية مع الجزائر.