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رياضة

بِالفيديو: هني يتألّق آسيويا

علي بهلولي
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بِالفيديو: هني يتألّق آسيويا

تألّق اللاعب الدولي الجزائري السابق سفيان هني سهرة الخميس، رغم تعادل فريقه الغرافة القطري.

وافترق نادي الغرافة القطري ومنافسه فريق شباب الأهلي الإماراتي، على نتيجة التعادل (1-1).

ولُعبت هذه المباراة بِالسعودية، ضمن إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال آسيا.

وسجّل صانع الألعاب سفيان هني هدف فريقه الغرافة، في الدقيقة الـ 44، وهو أوّل توقيع له في منافسة رابطة أبطال آسيا.

وعلى غرار هني، خاض مواطنه وزميله المدافع مهدي تاهرت كامل أطوار هذه المباراة.

وعن الفوج الثالث ذاته، فاز فريق فولاد الإيراني بِهدف لِصفر على نادي أهال من تركمنستان.

وتشكّل جدول الترتيب على النّحو التالي:

1- الغرافة

2- فولاد

3- شباب الأهلي

4- أهال

وفي الجولة الرابعة مساء الإثنين المقبل، يتبارى هني وتاهرت رفقة فريقهما الغرافة مُجدّدا مع شباب الأهلي الإماراتي. ويُواجه فريق فولاد الإيراني نادي أهال من تركمنستان.

وبعد ستّ جولات، يتأهّل رائد الفوج للدور ثمن النهائي. ويُمكن للوصيف أن يلحق به، في حال حيازته أحسن رتبة ثانية، حيث رُصدت بِهذا الشأن 6 تأشيرات لِعشرة أندية تتموقع في المركز الثاني.

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