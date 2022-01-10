هني يدعو المتعاملين إلى تعزيز مخزون البطاطا تحسبا لشهر رمضان

دعا محمد عبد الحفيظ هني، وزير الفلاحة، الأحد، المهنيين والمتعاملين، إلى مضاعفة الجهود لتعزيز مخزون البطاطا، من أجل تلبية احتياجات الاستهلاك خلال شهر رمضان.

وحسب بيان لوزراة الفلاحة، فقد “ترأس السيد محمد عبد الحفيظ هني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية اليوم الأحد 09 جانفي 2022 اجتماع عمل حول ضبط وتخزين مادة البطاطا تحسبا لمرحلة الفراغ المرتقبة ابتداء من مارس إلى أفريل والتي ستتزامن مع شهر رمضان المعظم”.

وأضاف “شارك في هذا الإجتماع كل من رئيس المجلس الوطني المهني لشعبة البطاطا وممثل عن الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين والمدير العام الجديد للديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم ONILEV وكذا المسؤولين عن المجمعات والمؤسسات الاقتصادية”.

وأوضح “دعا السيد الوزير المهنيين والمتعاملين في القطاع العام والخاص إلى مضاعفة الجهود لتعزيز مخزون الضبط من أجل تلبية احتياجات الاستهلاك خلال مرحلة الفراغ القادمة (مارس_افريل) المتزامنة مع شهر رمضان”.

و أردف “ونوه السيد الوزير بأهمية التشاور والتنسيق بين كل الفاعلين والمتدخلين في شعبة البطاطا من أجل الحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها في هذا المجال من جهة، ووضع آلية ضبط فعالة تساهم في الحفاظ على مداخيل المنتجين والقدرة الشرائية للمستهلكين من جهة أخرى”.

وتابع “وفي هذا السياق، دعا السيد هني الى عقد لقاءات تشاورية دورية مع فاعلي جميع فروع هذه الشعبة الإستراتيجية للاخذ باقتراحاتهم والاستجابة لانشغالاتهم“.

وطمأن السيد هني انه تم اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لمرافقة المتعاملين في الميدان والاستجابة لانشغالاتهم في إطار التشاور والشفافية.

ومن جانب آخر، نوه السيد الوزير بأهمية الإعلان عن كل المخزون الذي تم تكوينه من مادة البطاطا وذلك للتعرف على الكميات المخزنة مما سيساهم في ضبط السوق بصفة فعالة.