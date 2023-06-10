هني يعقد لقاءات عمل ثنائية مع 4 وزراء فنزويليين

عقد وزير الفلاحة عبد الحفيظ هني لقاءات ثنائية مع 4 وزراء فنزويليين على هامش زيارته لكاراكاس بمناسبة أشغال الدورة الرابعة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية – الفنزويلية.

وعقد وزير الفلاحة والتنمية الريفية, محمد عبد الحفيظ هني, اجتماع عمل بكاراكاس مع وزير البترول الفنزويلي, بيدرو تليشيا , تم خلاله استعراض سبل التعاون الثنائي بين البلدين.

وأفاد بيان لوزارة الفلاحة، أن اللقاء تناول ”مواضيع و مسائل مشتركة و مهمة تخص تطوير قطاع الطاقة و بعث النشاطات المنجمية بغية الاستغلال الامثل لهذه الثروات التي لها اثار ايجابية على مستوى الاقتصاد الوطني لكلا البلدين”

كما عقد وزير الفلاحة والتنمية الريفية, محمد عبد الحفيظ هني, اجتماع عمل بكاراكاس مع نظيره الفنزويلي, كاسترو سوتيلدو، تم خلاله استعراض سبل التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الفلاحة.

وتم “مناقشة عدة مسائل وقضايا تخص البلدين، خصوصا ما تعلق بالإنتاج الفلاحي”, حيث ثمن الوزير هني “الامكانات التي توفرها الشراكة في مجالات واعدة، لاسيما ما تعلق بتطوير البذور والشتلات والتحسين الوراثي للإنتاج الحيواني وإنتاج الالبان وكذا حماية الصحة البيطرية والنباتية”.

وضمن سلسلة لقاءاته عقد الوزير هني لقاء عمل بكاراكاس مع وزير التجارة الفنزويلي, انطونيو مورالس, تم خلاله استعراض سبل التعاون الثنائي بين البلدين وتم خلال هذا اللقاء “مناقشة عدة مسائل وقضايا تخص الطرفين, لا سيما ما تعلق بالعلاقات والتعاون التجاري بين الجزائر وفنزويلا وسبل تطويرها والارتقاء بها الى أعلى المستويات”.

كما عقد وزير الفلاحة والتنمية الريفية, محمد عبد الحفيظ هني, اجتماعا بكاراكاس مع وزير النقل الفنزويلي, رامون فيلاسكيز, وتتم خلال اللقاء مناقشة “عدة مسائل وقضايا تخص الطرفين”، وتتمحور أساسا حول “فتح خطوط جوية بين البلدين، لا سيما ما تعلق بفتح خط جوي بين الجزائر العاصمة وكراكاس، والذي سيكون له الأثر الإيجابي على التبادلات الاقتصادية بين البلدين”.