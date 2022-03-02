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رياضة

هني يمرّ بِأفضل فتراته الكروية

علي بهلولي
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هني يمرّ بِأفضل فتراته الكروية
سفيان هني (الثالث من اليسار)

رفع اللاعب الدولي الجزائري سفيان هني مساء الأربعاء، غلّته إلى ستّة أهداف بِزيّ نادي الغرافة في البطولة القطرية للموسم الحالي.

وخسر فريق الغرافة بِنتيجة (2-3) أمام المضيف نادي العربي، ضمن إطار الجولة الـ 21 وقبل الأخيرة من عمر بطولة قطر.

وسجّل متوسط الميدان الهجومي هني أوّل هدف في هذه المباراة، عند الدقيقة الـ 5، لِمصلحة فريق الغرافة.

وبات سفيان هني وقد سجّل 6 أهداف، يوجد بينها 4 توقيعات في الجولات الأربع الأخيرة من عمر البطولة القطرية. ما يعني أن الدولي الجزائري السابق يمرّ منذ نحو شهر من الآن، بِأفضل فتراته الكروية.

وقبل هذه المباراة، كان هني قد استلم، الثلاثاء، الجائزة الفخرية لِأفضل هدف في شهر فيفري الماضي (الصورة المدرجة أعلاه).

وعلى غرار هني الذي خاض كامل أطوار هذه المباراة، لعب المدافع الدولي الجزائري مهدي تاهرت بِدوره اللقاء من بدايته إلى نهايته، يِألوان فريق الغرافة.

وطرد الحكم اللاعب حامد إسماعيل مدافع نادي العربي، في الدقيقة الـ 35. وحينها كانت النتيجة متعادلة بِهدف لِمثله.

وبات فريق الغرافة بعد هذه الخسارة، يجمع 30 نقطة في المركز الـ 5. ويشغل نادي العربي الرّتبة الـ 4 بِرصيد 33 نقطة.

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