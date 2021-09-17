هني يهدي الفوز للغرافة

أهدى اللاعب الدولي الجزائري السّابق سفيان هني مساء الجمعة، فريقه الغرافة فوزا ثمينا على المضيف أهلي الدوحة.

ولُعبت هذه المباراة بِرسم الجولة الثانية من عمر بطولة قطر للموسم الجديد، وانتهت بِفوز فريق الغرافة بِهدف لِصفر.

وسجّل صانع الألعاب سفيان هني الهدف الوحيد في هذه المباراة، من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 85. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

وكان سفيان هني قد تألّق أيضا في مباراة الجولة الأولى، بِتمريرتَين حاسمتَين.

وبات فريق الغرافة بعد هذا الانتصار، يجمع رصيد 6 نقاط في الصدارة رفقة ناديَي الدحيل والسد. ويشغل أهلي الدوحة الرّتبة الـ 9 بِنُقطة واحدة.