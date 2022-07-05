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رياضة

هني يوقع موسمين لنادي لأهلي القطري

الشروق الرياضي
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هني يوقع موسمين لنادي لأهلي القطري

تعاقد النادي الأهلي القطري مع المهاجم الدولي الجزائري، سفيان هني، ليكون خامس لاعب أجنبي بصفوف الفريق استعدادا للموسم الرياضي الجديد 2022 – 2023.

ووقع اللاعب سفيان هني على عقد يربطه لموسمين بعميد الأندية القطرية، نادي الأهلي، قادما من الغرافة الذي لم يجدد له عقده وفضل الاستغناء عنه بعد أن قضى ثلاثة مواسم معه.

يشار إلى أن سفيان هني رفض عروضا للعودة إلى أوروبا، من أندية بلجيكية كانت مهتمة بالتعاقد معه، مثل نائب بطل الموسم الماضي، نادي سانت جيلواز البلجيكي، لكن الشق المالي كان حاسما في تحديد الوجهة النهائية لمهاجم المنتخب الوطني.

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