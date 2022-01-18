هني: 25.6 مليار دولار قيمة الإنتاج الفلاحي واسترجاع 750 ألف هكتار

رغم تراجع شعبتي الحبوب والبقول..

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، أن قيمة الإنتاج الفلاحي للجزائر تجاوزت 3491 مليار دج في 2021 أي ما يعادل 25,6 مليار دولار.

جاء ذلك خلال جلسة استماع للوزير أمام لجنة الفلاحة والصيد البحري بالمجلس الشعبي الوطني، ترأسها لحسن لعبيد، رئيس اللجنة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.

وخصصت جلسة الاستماع هذه لمناقشة وضعية تنفيذ برامج القطاع وإنجازاته وآفاقه وكذا أهم التدابير المتخذة من أجل ضمان الأمن الغذائي.

وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى أن النتائج المحققة جاءت رغم تسجيل تراجعات في عدة شعب وعلى رأسها شعبتا الحبوب والبقول اللتان سجلتا انخفاضا في الإنتاج منذ 2018 بسبب شح الأمطار خاصة في المناطق الوسطى والغربية.

ولمواجهة هذا الظرف المناخي، تم الشروع في إنجاز برنامج للسقي التكميلي الموجه لزارعة الحبوب، حيث قدرت المساحة المسقية في 2021 بـ114052هكتار، وبالنسبة للخضروات، فقد انخفض الإنتاج الإجمالي بنسبة 3,4 بالمائة في الموسم الماضي بما في ذلك البطاطا التي تراجع إنتاجها بـ6,4 بالمائة.في مقابل ذلك، ارتفع إنتاج الطماطم الصناعية بـ27 بالمائة في الموسم 2020/2021 مقارنة بالموسم 2019-2020، فضلا عن ارتفاع في إنتاج التمور بنسبة 3,9 بالمائة في نفس الفترة، كما شهد إنتاج اللحوم الحمراء زيادة بنسبة 5 بالمائة، في الوقت الذي انخفض فيه إنتاج اللحوم البيضاء بنسبة 27 بالمائة بسبب ارتفاع قيمة مدخلات تربية الدواجن على مستوى السوق العالمية إضافة إلى تفشي بعض الأمراض التي تمس الدواجن، بينما تم تسجيل استقرار في إنتاج مادة الحليب الطازج، يضيف الوزير.

وبخصوص العقار الفلاحي، كشفت الحصيلة التي عرضها الوزير عن استرجاع 750 ألف هكتار في إطار برنامج استصلاح الأراضي، فضلا عن 150 ألف هكتار تم إحصاؤها في إطار عملية جرد الاستثمارات من دون سندات بغرض تسوية وضعيتها القانونية.

وبعد استماعهم للعرض المفصل للوزير، شدد أعضاء اللجنة على أهمية تطهير العقار الفلاحي ومرافقة الفلاحين والاهتمام بانشغالاتهم من أجل الرفع من الإنتاجية وبالتالي ضمان الأمن الغذائي.