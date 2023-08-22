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الجزائر
لتطوير قدرات الإنتاج وتحقيق هدف الأمن الغذائي

هنّي يشدّد على عصرنة طرق استغلال الأراضي الفلاحية

ف. ع
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هنّي يشدّد على عصرنة طرق استغلال الأراضي الفلاحية
أرشيف

دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، الثلاثاء من ولاية المغير، إلى ضرورة عصرنة طرق استغلال الأراضي الفلاحية لتطوير قدرات الإنتاج.
وأوضح الوزير، خلال لقاء جمعه بالفلاحين والمستثمرين والمربين في إطار زيارة العمل التي قادته إلى هذه الولاية، “أنه يتعين العمل على عصرنة طرق استغلال الأراضي الفلاحية، لاسيما بمناطق الجنوب لتطوير قدرات الإنتاج الوطني بما يساهم في تحقيق هدف الأمن الغذائي”.
وأبرز هني، في هذا الصدد، أهمية تنسيق الجهود مع الجامعات والمعاهد لتحقيق مسعى عصرنة الفلاحة، من خلال تطبيق البحوث العلمية بما يساهم في تطوير وتعزيز إمكانيات الإنتاج الفلاحي على المستوى الوطني، إلى جانب تثمين منتجات الصناعة التحويلية من أجل تلبية الاحتياجات الوطنية من جهة، ومتطلبات التصدير من جهة أخرى.
وأكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، بالمناسبة في هذا الصدد، أنه تم تسخير كافة الإمكانات المادية والبشرية لمضاعفة الإنتاج الفلاحي في مختلف المحاصيل والمنتوجات الموسمية، بما فيها التمور والزراعات الإستراتيجية.
واغتنم هذه الفرصة لدعوة كافة المستثمرين في المجال الفلاحي إلى اعتماد الطرق والتقنيات الذكية في تسيير الأنشطة الفلاحية، مبرزا أن مثل هذه المشاريع قد أثبتت نجاعتها، وتساهم أيضا في جهود تحقيق مسعى الاكتفاء الذاتي.

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