“هواوي” تحصل على جائزة “أفضل مكان للعمل” في الجزائر

فازت شركة هواوي الجزائر للاتصالات للمرة الرابعة على التوالي، بشهادة “أحسن صاحب عمل في الجزائر لسنة 2024″، التي يسلّمها معهد “Top employers”.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن المعهد أن الشهادة تكافئ “الشركات الملتزمة بتوفير أفضل بيئة عمل ممكنة لموظفيها، من خلال ممارسات الموارد البشرية المبتكرة، التي تضع المورد البشري في المقام الأول”.

ويعتمد المعهد في تصنيفه لأحسن أماكن العمل في الجزائر، على نتائج استبيان حول أفضل ممارسات الموارد البشرية في الشركات.

حيث يغطي هذا الاستبيان، 6 مجالات رئيسية للموارد البشرية، مقسمة إلى عدة مواضيع. على غرار إدارة المواهب، بيئة العمل، استقطاب المواهب، التدريب والتكوين وتنمية المهارات، والرفاهية في العمل.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة “هواوي الجزائر” إيزون يي بالمناسبة، أن هذا التتويج “سيساعد شركته على ترسيخ سمعتها، كصاحب عمل مفضل في الجزائر”.