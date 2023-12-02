هوبيرت فيلود: محرز أفضل لاعب في إفريقيا

رشح الجزائر والمغرب للتتويج بكأس إفريقيا

اعتبر المدرب الفرنسي هوبيرت فيلود، مدرب منتخب بوركينافاسو، في تصريحات خصّ بها موقع “وين وين” القطري أن النجم الجزائري لنادي أهلي جدة السعودي، رياض محرز هو أفضل لاعب في أفريقيا، ويتفوق على محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، وياسين بونو حارس منتخب المغرب ونادي الهلال السعودي.

وقال فيلود: “بالنسبة إلي، محرز هو رقم واحد في أفريقيا، وفي المركز الثاني ساديو ماني، والثالث محمد صلاح، والرابع ياسين بونو”.

ورشح مدرب “الخيول البوركينابية” في ذات التصريحات منتخبين عربيين للفوز بكأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار: “المنتخبات المغاربية قوية ومرشحة للفوز بكأس أمم أفريقيا، ولكنّ المنتخبين الجزائري والمغربي منفصلان عن البقية وحظوظهما أكبر للتتويج بالكان”.

وأضاف فيلود: “الجزائر والمغرب مرشحان لأنهما يمتلكان تشكيلة جيدة، ودكة بدلاء قوية، وهذا أمر مهم جدًّا، لأنه لا يمكننا الاعتماد في كأس أفريقيا على 11 لاعبًا فقط، سباق البطولة طويل، والمنتخبات تلعب كل يومين أو ثلاثة أيام، والعامل البدني مهم، فأحيانًا يجب تبديل اللاعبين، وفي أحيان أخرى يجب على المدربين تسيير مجهود وتعب اللاعبين، وعلى ضوء هذا، أقول إن ثراء تشكيلتي الجزائر والمغرب يجعلهما مرشحين للفوز بلقب الكان”.

وإلى جانب الجزائر والمغرب، رشّح فيلود منتخبي السنغال وكوت ديفوار للتتويج أيضا بكأس أمم أفريقيا، حيث قال: “هناك منتخب السنغال، مرشح هو الآخر للفوز بكأس أمم أفريقيا، وأيضا منتخب كوت ديفوار، إذ ورغم تحقيقه نتائج متوسطة مؤخرًا، إلا أن كوت ديفوار تمتلك تشكيلة ثرية، كما أنها البلد المنظم للمسابقة”.

الجزائر المرشح الأول للتأهل عن المجموعة الرابعة

وبخصوص حظوظ منتخبات المجموعة الرابعة التي تضم الجزائر وبوركينا فاسو وأنغولا وموريتانيا ضمن كأس أمم أفريقيا 2023، قال فيلود: “المجموعة الرابعة متوازنة، ولكن بطبيعة الحال المرشح الأول للتأهل عن هذه المجموعة هو منتخب الجزائر، بالنظر إلى ما يمتلكه من تاريخ ولاعبين”. مضيفا: “التنافس على المرتبة الثانية في المجموعة سيكون مفتوحًا، منتخب بوركينافاسو لديه حظوظه للتأهل، ولكن لا يمكننا الإنقاص من بقية المنتخبات، لأن منتخبي أنغولا وموريتانيا جيدان، وحتى الجزائر يمكنها المعاناة أمامهما”.

وعن رأيه في جمال بلماضي، قال فيلود: “بلماضي مدرب كبير، ولقد أثبت ذلك بالنتائج التي حققها، ليس من السهل دائمًا تدريب منتخب الجزائر، ولكن بلماضي يعرف الشعب الجزائري والعقلية الجزائرية، وهذا أمر مهم، إنه يعرف كيف يدير وظيفته، بلماضي أحد أكبر المدربين في أفريقيا”.

وبخصوص نظرته لتشكيلة “الخضر”، صرح المدرب الفرنسي قائلًا: “منتخب الجزائر في مرحلة إعادة بناء وتجديد، هناك لاعبون شباب قدموا للجزائر من أوروبا مؤخرًا، إنه منتخب كبير بإمكانات هائلة، هنالك أسماء يمكنها تقديم الإضافة للجزائر مثل عوار، في خط الهجوم يوجد جيل جديد مكون من لاعبين مثل عمورة وغويري، وهنالك العديد من اللاعبين الذين يمكنهم جلب الكثير للمنتخب الجزائري، الذي يحتاج لهذا الأمر”.

جدير بالذكر، أن المدرب الفرنسي فيلود سبق له تدريب 4 أندية جزائرية، هي وفاق سطيف واتحاد الجزائر والنادي الرياضي القسنطيني وشبيبة القبائل، كما أنه عمل في تونس مع ناديي الملعب التونسي والنجم الرياضي الساحلي، وفي المغرب درب فريقي حسنية أغادير والدفاع الحسني الجديدي.

ويدرب فيلود (64 عامًا) مدرب منتخب بوركينافاسو منذ أفريل 2022، وقاده للتأهل إلى كأس أمم أفريقيا 2023 التي سيخوضها ضمن المجموعة الرابعة، إلى جانب منتخبات الجزائر وأنغولا وموريتانيا.