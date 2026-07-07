“هوس” زيادة الوزن يتسبب في حالات لفشل الغدة الكظريّة

تسجيل عدة حالات بحسب أطباء

تتكرّر التحذيرات من العواقب الوخيمة لخلطات التسمين التي أصبحت تغزو الأسواق ومواقع التواصل الاجتماعي، وسط إقبال كبير من قبل الأشخاص الذين يرغبون في زيادة الوزن بطريقة سريعة أو يعانون من نحافة شديدة، دون إدراكهم للمخاطر الصحية التي قد تترتب عن تناول منتجات مجهولة المصدر والتركيبة.

وتعمل العديد من الصفحات على ترويج وتسويق علامات تجارية غير معروفة، مرفقة ذلك بوعود مغرية حول النتائج المتحصل عليها في حالة استعمال هذه الخلطات الخاصة بزيادة الوزن، غير أن النتيجة التي ظهرت مؤخرا على الكثير من مستهلكي هذه المنتجات والخلطات بطريقة عشوائية كشفت عن إصابتهم بمضاعفات هرمونية خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى فشل الغدة الكظرية، وهو الأمر الذي يستدعي تدخل صارم ووضع رقابة مكثفة على هذه المنتجات وطريقة تسويقها، مع ضرورة تكثيف حملات التوعية لدى المواطنين.

ويرى مختصون، أن استمرار تداول هذه الخلطات خارج أي رقابة صحية يستدعي تحركا أكثر صرامة من الجهات المعنية، سواء من خلال تكثيف عمليات المراقبة أو ملاحقة مروجي المنتجات مجهولة المصدر، إلى جانب تعزيز حملات التوعية التي تشرح للمواطنين المخاطر الحقيقية الكامنة وراء هذه الوصفات.

وفي هذا السياق، كشفت الدكتورة عموش سارة، مختصة في أمراض العظام والمفاصل والروماتيزم، عن تسجيل بعض الحالات خلال أسبوع واحد فقط تعاني من فشل في الغدة الكظرية، تبين بعد التحاليل والفحوصات الطبية أن السبب الرئيسي يعود إلى تناول خلطات تسمين مجهولة التركيبة.

وأكدت عموش أن هذه الحالات ليست مجرد آثار جانبية بسيطة، وإنما تمثل مضاعفات خطيرة تستدعي العلاج والمتابعة الدقيقة، موضحة أن العديد من خلطات التسمين المتداولة تحتوي مواد دوائية تضاف بطرق غير قانونية من أجل منح المستهلك زيادة سريعة في الوزن، وهو ما يمنح انطباع زائفً بفعاليتها، غير أنها في الواقع عكس ذلك تماما وتكون سببا في الإصابة باضطرابات هرمونية خطيرة.

وأضافت أن الاستعمال المتواصل لهذه المواد يؤدي إلى تثبيط عمل الغدة الكظرية، لتصبح غير قادرة على إفراز هرموناتها الطبيعية بعد التوقف عن تناول تلك الخلطات، وهو ما قد يدخل المريض في حالة قصور حاد قد تتطور إلى أزمة صحية تستوجب التدخل الاستعجالي إذا لم يتم تشخيصها في الوقت المناسب.

وشددت الطبيبة على أن الأعراض قد تبدأ بشكل بسيط غير أن الكثير من المرضى يربطونها بأسباب عادية، وبذلك يتأخر العلاج.

وحذرت المتحدثة من الانسياق وراء الدعاية المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن بعض المسوقين يستغلون رغبة الأشخاص في اكتساب الوزن بسرعة، دون أي اعتبار للعواقب الصحية التي قد تكون وخيمة، مضيفة أن الزيادة السريعة في الوزن قد تكون نتيجة احتباس السوائل وتأثير الكورتيزون على الجسم.