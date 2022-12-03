هولندا أوّل مُتأهّل لِربع نهائي المونديال

الهولندي ممفيس ديباي يحتفل بِهدفه في مرمى أمريكا.

أمسى منتخب هولندا، السبت، أوّل فريق وطني يبلغ محطّة ربع نهائي منافسة كأس العالم لِكرة القدم، نسخة قطر 2022.

وفازت هولندا على منتخب الولايات المُتّحدة الأمريكية بِنتيجة (3-1)، في مباراة تندرج ضمن إطار ثمن نهائي المونديال، أدارها ثلاثي تحكيم من البرازيل.

وسجّل أهداف منتخب “البرتقالة الميكانيكية” كلّ من: صانع الألعاب ممفيس ديباي في الدقيقة الـ 10، والمدافعان داني بليند في الوقت بدل الضّائع (45+1)، ودانزل دمفريس في الدقيقة الـ 81. بينما أمضى توقيع أمريكا لاعب الخطّ الأمامي حاجي أمير ورايت في الدقيقة الـ 76.

وباتت هولندا وقد تأهّلت لِربع نهائي المونديال – على الأقلّ – لِسابع مرّة. بينما تجمّدت مسيرة منتخب أمريكا في الدور المونديالي الـ 16 لِخامس مرّة.

وفي لقاء ربع النهائي سهرة التاسع من ديسمبر الحالي، يلعب رجال الناخب الوطني لويس فان خال مع الفائز من مقابلة فريقَي الأرجنتين وأستراليا.

وتُجرى مواجهة منتخبَي “التانغو” والكنغر” سهرة السبت.