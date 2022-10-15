هولندا: إجراءات مشدّدة لحماية وريثة العرش من “المافيا المغربية”

اتخذت السلطات الهولندية إجراءات أمنية لحماية وريثة العرش الهولندي الأميرة أماليا البالغة 18 عاما، بعد ورود تقارير عن وجود تهديدات محتملة بتعرضها للاختطاف من قبل “مافيا مغربية”.

وحسب ما تداولته وسائل إعلام دولية، فإن المافيا المغربية التي تنشط في الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات، قد تكون وراء موجة من التهديدات التي تتعرض لها الأميرة.

وتمّ نقل الأميرة أماليا تبعا لذلك، إلى القصر الملكي بمدينة لاهاي للعيش مع والديها الملك ويلم ألكسندر، وزوجته الملكة أرجنتينية الأصل ماكسيما زوريغييتا، حيث يشرف على حراستها فريق أمني خاص.

وحسب ما ذكره الصحفي ريك إيفرز المتخصص في شؤون العائلة الملكية الهولندية، فقد أضحت الأميرة أماليا “هدفا للمافيا المغربية” التي تقوم عادة بتهريب المخدرات إلى هولندا وبلجيكا.

وتابع الصحفي أن أماليا كانت بالفعل “هدفًا للتهديدات على الشبكات الاجتماعية، مشيرا إلى أن العائلة الملكية لم تتوقع أن تكون أماليا “جزء من أهداف الجريمة المنظمة المنتشرة في هولندا يوما ما”.

وكانت وكالة أنباء هولندية، قد نقلت الخميس الماضي عن والدي الأميرة أماليا، أنها تخضع لإجراءات أمنية مشددة، بسبب مخاوف من احتمال استهدافها من قبل مجرمين.