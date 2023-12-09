هولندا تكرّم النجم السابق لمنتخبها بهذه الطريقة

طبع هدف بيركامب في مرمى الأرجنتين على عملة خاصة في هولندا

قررّت هولندا تكريم الأسطورة دينيس بيركامب، بوضع صورة هدفه الشهير في مرمى الأرجنتين، على عملة خاصة، ستستخدم في البلاد.

وأعلنت وزارة الخزنة الهولندية، أن الأسطورة دينيس بيركامب، سيتصدر عملة خاصة بقيمة 8 يورو، في هولندا، حيث سيطبع على العملة هدفه الشهير، في مرمى الأرجنتين، بربع نهائي كأس العالم 1998.

هدف التأهل لنصف نهائي مونديال 1998 على الارجنتين في الدقائق الاخيرة

وشلون اجتمعوا بيركامب وتوتي في نفس الحقبة غير باقي الجيل!

محظوظ من عاصر ذي الحقبةpic.twitter.com/YYi8P9sSYL — بندر #24👑 (@Bander_Mufc) December 7, 2023

وسجل بيركامب الهدف القاتل في مرمى الأرجنتين، بمهارة استثنائية، وأهل بفضله هولندا إلى نصف نهائي مونديال فرنسا.

واختارت هولندا قيمة 8 يورو، نسبة للرقم 8 الذي ارتداه النجم السابق مع منتخب هولندا.