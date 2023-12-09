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رياضة

هولندا تكرّم النجم السابق لمنتخبها بهذه الطريقة

عمر سلامي
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هولندا تكرّم النجم السابق لمنتخبها بهذه الطريقة
ح.م
طبع هدف بيركامب في مرمى الأرجنتين على عملة خاصة في هولندا

قررّت هولندا تكريم الأسطورة دينيس بيركامب، بوضع صورة هدفه الشهير في مرمى الأرجنتين، على عملة خاصة، ستستخدم في البلاد.

وأعلنت وزارة الخزنة الهولندية، أن الأسطورة دينيس بيركامب، سيتصدر عملة خاصة بقيمة 8 يورو، في هولندا، حيث سيطبع على العملة هدفه الشهير، في مرمى الأرجنتين، بربع نهائي كأس العالم 1998.

وسجل بيركامب الهدف القاتل في مرمى الأرجنتين، بمهارة استثنائية، وأهل بفضله هولندا إلى نصف نهائي مونديال فرنسا.

واختارت هولندا قيمة 8 يورو، نسبة للرقم 8 الذي ارتداه النجم السابق مع منتخب هولندا.

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