هوندا تستدعي قرابة المليون سيارة في الولايات المتحدة لهذا السبب..

قالت شركة “هوندا موتور” اليوم الثلاثاء، 6 فيفري، أنها تستدعي 750 ألف سيارة في الولايات المتحدة بسبب عيب يتعلق بالوسائد الهوائية التي يمكن أن تنتفخ دون قصد أثناء وقوع حادث.

وحسب وكالة رويترز، قالت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة الحكومية، أن مستشعر وزن مقعد الراكب الأمامي قد يتشقق ويحدث ماسا كهربائيا، ويفشل في قمع الوسادة الهوائية على النحو المنشود.

وحسب الوكالة فسيشمل الاستدعاء بعض سيارات هوندا بايلوت وأكورد وسيفيك من موديلات 2020-2022، وبعض سيارات هوندا CR-V وباسبورت من موديلات 2020 و2021.

وقد سبق لشركة هوندا اليابانية وأن استدعت في ديسمبر الماضي 4.5 مليون سيارة في جميع أنحاء العالم بسبب مخاطر تعطل مضخة الوقود، بما في ذلك 2.54 مليون سيارة في الولايات المتحدة.