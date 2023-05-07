“هو الطلاق ملوش سجدة”.. هكذا سخرت طليقة حسن شاكوش من زوجته!

بعد الضجة التي رافقت خلاف الفنان المصري حسن شاكوش مع زوجته وطرده لها خارج الشقة، علقت طليقته بسخرية وكأنها كانت تنتظر ساعة الانتقام.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد علقت سلمى مجدي، طليقة مغني المهرجانات حسن شاكوش، بسخرية على خلافه مع زوجته ريم صادق، التي قامت بتحرير محضر إثبات حالة ضده، بعدما طردها من المنزل واستولى على منقولات الزوجية.

وكتبت سلمى مجدي، عبر حسابها على فيسبوك: “جماعة هو الطلاق ملوش سجدة”، في إشارة إلى ما فعلته ريم في حفل زفافها من شاكوش، حيث قامت بالسجود وهي ترتدي فستان الزفاف ما أثار ضجة واسعة عبر الشبكات.

وحذر متابعو سلمى من “الشماتة”، لكنها ردت قائلة: “ايه دا هو في مشكلة ولا ايه دانا كنت بسأل عادي”.

وكانت ريم صادق قد أثارت جدلا واسعا في حفل زفافها على حسن شاكوش مارس الماضي، بسجودها شكرا لله على زواجها منه لكن بعد أقل من شهرين دب الخلاف بين الثنائي.

وقالت زوجة شاكوش إنها انتظرت لأيام قبل تقديم البلاغ، وبررت ذلك بأنها كانت تنتظر وقوع الصلح بينهما، لكن الزوج أرسل لها رسالة يعرب فيها عن رغبته في الطلاق.

من جانبه، علق حسن شاكوش للمرة الأولى من خلال حسابه الرسمي عبر “إنستغرام”، حيث نشر قائلا: “مساء الفل عليكم جميعا.. يمكن القصة دائما ناقصة والبيوت فيها أسرار.. واحنا بنخاف على بنات الناس واتربينا على كده.. وحق الرد بيقول ان دي لسه مراتي ميصحش اتكلم عنها حتى لو حصل إيه”.

وتابع: “يمكن أهل بيتي وفريق عملي وأقرب الناس ليا اتأذوا من الحوار ده.. بس بما أنها شاركت جمهوري بشيء جارح بالشكل ده.. كل اللي أقدر أقولوا الحمدلله على نعمة السكوت والعقل وقت المشكلة.. الحمدلله على كل شيء”.

هذه الواقعة تسببت في ضجة كبرى، خاصة أن الثنائي استحوذا على اهتمام السوشيال ميديا خلال زواجهما، بسبب واقعة سجود الزوجة خلال حفل الزفاف.

في ذات السياق نشر موقع “القاهرة 24” صور حفل زفاف زوجة حسن شاكوش ورجل الأعمال أحمد خليل طليقها السابق، قبل زواجها من المطرب الشعبي حسن شاكوش.

كانت ريم طارق زوجة شاكوش، تزوجت من رجل أعمال صاحب توكيل سيارات بمنطقة الجيزة، ويدعى أحمد خليل، وحصل بينهما طلاق منذ فترة قبل تعرفها على مطرب المهرجانات حسن شاكوش، وهو السر الذي احتفظت به لنفسها ولم تخبر شاكوش عن تلك الزيجة.

وأكد أحد المصادر المقربة من الأسرة أن مطرب المهرجانات علم بسابقة زواجها بالصدفة، على إثر خلافات نشبت بينهما، وطردها شاكوش في وقت متأخر من المنزل، وعلى الفور حررت ريم طارق بلاغا ضد زوجها مطرب المهرجانات حسن شاكوش لاتهامه بطردها من المنزل، والاستيلاء على منقولاتها الزوجية وشبكتها، وأيضًا إيصال أمانة بقيمة 500 ألف جنيه لصالحها بديل مؤخر الصداق.

وأشار أحد أقارب الأسرة إلى أنه عندما عادت زوجة الفنان إلى منزلها مرة أخرى وجدت “كالون الباب” تم تغييره، فأجرت اتصالا بالمطرب حسن شاكوش، فحضر على الفور وطردها في وقت متأخر من الليل، ورفض أن يمنحها بعض المقتنيات الخاصة بها من مجوهرات والذهب، وإيصال أمانة بقيمة 500 ألف جنيه كان منحه شاكوش لها كمؤخر زواج.