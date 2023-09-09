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هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: زلزال المغرب الأعنف بالمنطقة منذ عام 1900

الشروق أونلاين
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هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: زلزال المغرب الأعنف بالمنطقة منذ عام 1900
ح.م
مركز الزلزال حسب الهيئة الأمريكية

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية صباح السبت، إن الزلزال الذي ضرب المغرب في وقت متأخر من الجمعة، بشدّة 7 درجات على سلم ريجتر، هو الأعنف منذ عام 1900.

وحدّد مركز الهزة التي سجّلت في حدود الساعة 23:11 بالتوقيت المحلي، بقرية إيغيل في إقليم الحوز بمدينة مراكش.

وقالت الهيئة الأمريكية في بيان أصدرته عقب زلزال المغرب إن “الزلازل بهذا الحجم غير شائعة في المنطقة. ولكنها ليست غير متوقعة”.

وتابع البيان:”منذ عام 1900، لم تحدث زلازل من هذا المستوى ضمن مسافة 500 كيلومتر حول مركز الزلزال. ولم تسجّل في هذه الفترة سوى 9 هزّات أقل من 6 درجات”.

ووقع الزلزال بسبب صدع على عمق ضحل داخل سلسلة جبال الأطلس المغربية، على بعد 75 كم جنوب شرق مراكش، يضيف المصدر.

من جهته، قال مسؤول في المعهد المغربي للجيوفيزياء لوكالة الأنباء الرسمية في البلاد إن الزلزال هو الأعنف في المغرب منذ أكثر من قرن.

وقد شعر بالهزة الأرضية سكان المدن الواقعة في محيط 400 كيلومتر من المركز. كما أعقبتها عدّة هزات ارتدادية.

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