هيئة جديدة لتطوير زراعة شجرة الأرقان في الجزائر

خلال الاحتفال باليوم الدولي لشجرة الأرقان، تمّ تنصيب المجلس المهني الولائي المشترك لشعبة الأرقان بإشراف وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد الحفيظ هني.

وأكد الوزير هني في حديثه بالمناسبة، الأهمية القصوى لشجرة الأرقان، وفوائدها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ودورها الفعال في مكافحة ظاهرة التصحر.

ويأتي استحداث هذه الهيئة في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء الذي ترأسه في 30 جانفي 2022، بخصوص تطوير إنتاج شجرة الأرقان في الجزائر.

وقد تم في هذا الصدد وضع حجر الأساس لإنشاء المركز الوطني لتنمية شجرة الأرقان والموارد الوراثية بالمشتلة النباتية الصحراوية بتندوف.

ويتربع للمركز على مساحة 3 هكتارات، على أن يكون خطوة أولى نحو تأسيس مركز دولي لشجرة الأرقان في الجزائر.