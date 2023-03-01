هيئة موتسيبي تُجدّد إشادتها بِنجاح الجزائر في تنظيم “شان” 2023

جدّدت “الكاف”، الأربعاء، تثمين تنظيم الجزائر لِبطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين ما بين شهرَي جانفي وفيفري الماضيَين.

وقالت هيئة الرئيس موتسيبي في بيان لها إن تظاهرة “شان” الجزائر 2023، كانت ناجحة بِكلّ المقاييس. ما يُشجّع على إقامة كأس إفريقيا للأشبال مرّة أخرى بِاقتدار.

وتحتضن الجزائر ما بين الـ 29 من أفريل والـ 19 من ماي المُقبلَين بطولة إفريقيا لِصنف أقلّ من 17 سنة، وبِمشاركة 12 منتخبا (أمر غير مسبوق). مع تأهّل رباعي نصف النهائي إلى مونديال البيرو لِهذه الفئة المُبرمج في نوفمبر القادم.

وتُقام مقابلات هذه المنافسة بِملاعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي، و”محمد حملاوي” بِقسنطينة، و”19 ماي 1956″ بِعنابة.

ودعت “الكاف” الإعلاميين الأفارقة وغيرهم من قارّات أخرى الرّاغبين في تغطية وقائع “كان” الأشبال بِالجزائر، إلى التسجيل انطلاقا من الفاتح من مارس الحالي وإلى غاية الـ 20 من الشهر ذاته.