هيثم الغيض: الجزائر عضو فعال ومؤثر في منظمة “أوبك”

أكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص، على المكانة الكبيرة التي تتمتع بها الجزائر في منظمة “أوبك”، باعتبارها أحد منتجي النفط والغاز في العالم.

وفي تصريح له، عقب لقائه بوزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، نشرته وكالة الأنباء الجزائر، قال هيثم الغيض، قال فيها “إن الجزائر التي تعد عضوا فعالا ومؤثرا في منظمة (أوبك)، تلعب مرة اخرى دورا بارزا في أسواق الطاقة من خلال احتضانها لقمة منتدى الدول المصدرة للغاز”،

وأثنى هيثم الغيض، على قمة الجزائر لما تقدمه من اتحاد وتناسق كبيرين بين منتجي الغاز في العالم، قائلا “تأتي اليوم قمة الجزائر لمنتدى الدول المصدرة للغاز والتي تعتبر قمة ناجحة وبناءة”.

وبخصوص لقائه مع الوزير عرقاب، كشف الأمين العام لمنظمة أوبك، عن “مباحثات” جمعته بوزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، “حول أوضاع أسواق النفط والطاقة بشكل عام، حيث يمثل النفط والغاز 60 بالمائة من مزيج الطاقة العالمي، و لهم دور مهم وتأثير كبير على اقتصاد العالم وبالتالي ضرورة التشاور المستمر لتحقيق استقرار أسواق النفط”.