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رياضة
أظهر مستويات مميزة وتألق بسرقة البرق

هيرتا برلين ولانس يريدان آدم زرقان

الشروق الرياضي
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هيرتا برلين ولانس يريدان آدم زرقان

يبدو أن الدولي الجزائري، آدم زرقان، لن يبقى طويلا مع ناديه الجديد شارلوروا البلجيكي، بسبب تألقه السريع مع الفريق.

وأظهر زرقان مستويات مميزة وتألق بسرعة البرق في مبارياته مع شارلوروا، مما وضعه تحت أنظار العديد من الأندية الكبيرة ما بين الدوري الألماني، والدوري الفرنسي، وكذلك الدوري الإيطالي.

وكشفت تقارير فرنسية أن لاعب الوسط، البالغ من العمر 21 سنة، وبعد أن لفت أنظار هيرتا برلين الألماني ولانس الفرنسي، دخل حسابات كبير الجنوب الإيطالي نابولي، الذي بدأ يراقب تطوره بشكل جدي. وأبدى مسؤولو نابولي إعجابهم بمؤهلات محارب الصحراء الشاب، الذي لم يجد صعوبة في الاندماج مع أجواء القارة العجوز، رغم أنه لم يتواجد فيها سوى منذ أسابيع فقط. وكان خريج نادي بارادو، المدرسة الأولى المصدرة للمواهب الجزائرية إلى أوروبا في الأعوام الأخيرة، قد فرض نفسه في شارلوروا، وتوج بجائزة لاعب الشهر الماضي. كما خصته جريدة “آخر ساعة” المحلية بتقرير مطول وصفته فيه باللاعب الناضج، الذي يخيل لمتابعيه أنه يمتلك خبرة عنصر بالغ من العمر 28 سنة رغم أنه لا يتجاوز الحادية والعشرين.

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