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الشروق العربي

هيفاء رحيم تعلن عن نيتها المشاركة في “ذي فويس” 2023!!

رابح علاوة
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هيفاء رحيم تعلن عن نيتها المشاركة في “ذي فويس” 2023!!

كشفت المُمثلة والمُغنية الصاعدة هيفاء رحيم، عن نيتها المشاركة في طبعة السنة المقبلة من برنامج اكتشاف المواهب “ذي فويس” (النسخة الفرنسية).

وهذا بعدما نفت العام الماضي مشاركتها في طبعة 2022، في أعقاب نشرها لصورة لها أمام مجسّم البرنامج في متحف الشمع العالمي “Grévin” بباريس ما جعل الكثيرين وقتها، يجزمون، عن مشاركتها في نسخة 2022.

يُذكر أن الفنانة ياسمين عمّاري سبق ومثلث الجزائر في ذات البرنامج عام 2018 ومن بعدها داليا شيح، كما وتجدر الإشارة إلى أن هيفاء رحيم غابت عن دراما رمضان العام الماضي رغم موهبتها الكبيرة لأسباب غير معروفة.

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