هيفاء وهبي تختار ملك جمال لبنان.. وهذا ما قالته!
شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في اختيار ملك جمال لبنان لعام 2021، وذلك بحسب ما أعلنت عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام.
هيفاء وهبي: ”مسابقة ملك جمال لبنان مختلفة هالسنة“https://t.co/Adkc4ZevvJ@HaifaWehbe #mtvlebanon #mtvlebanonstars pic.twitter.com/00pnDDE6Oe
— MTV Lebanon (@mtvlebanon) November 19, 2021
#هيفاء_وهبي تترأس لجنة #ملك_جمال_لبنان: المسابقة مختلفة هذا العام ونهديها إلى #بيروتhttps://t.co/zJqBMBcn5X@HaifaWehbe
— Laha Magazine (@LahaMagonline) November 18, 2021
وعبرت الفنانة عن سعادتها بأن تكون عضواً في لجنة التحكيم، وقالت في تعليقها على الصور: “يسعدني أن أكون جزءً من لجنة تحكيم مستر لبنان، المكرسة هذا العام لبيروتنا الحبيبة..دعم المبادرات التي تعكس صورة إيجابية عن لبنان على الدوام”.