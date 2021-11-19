هيفاء وهبي تختار ملك جمال لبنان.. وهذا ما قالته!

شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في اختيار ملك جمال لبنان لعام 2021، وذلك بحسب ما أعلنت عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام.

وعبرت الفنانة عن سعادتها بأن تكون عضواً في لجنة التحكيم، وقالت في تعليقها على الصور: “يسعدني أن أكون جزءً من لجنة تحكيم مستر لبنان، المكرسة هذا العام لبيروتنا الحبيبة..دعم المبادرات التي تعكس صورة إيجابية عن لبنان على الدوام”.