هيفاء وهبي تقاضي مدير أعمالها بتهمة خيانة الأمانة

رفعت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي 3 دعاوى قضائية على مدير أعمالها محمد وزيري، بتهمة خيانة الأمانة وتبديد الأموال واختلاسها.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد حكمت محكمة جنح مستأنف قصر النيل في مصر على محمد وزيري بالسجن 3 سنوات، في واحدة من الدعاوى الـ3 التي حركتها وهبي ضده.

وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأن وزيري بدّد مبالغ نقدية بنحو مليوني جنيه، سلمتهما إليه الفنانة كونه وكيلا لها، لكنه لم يردها إليها واختلسها لنفسه.

وقال محامي وهبي، ياسر قنطوش، إنه بهذا الحكم فإن مجموع الأحكام التي صدرت ضد وزيري بتهمة خيانة الأمانة والنصب على موكلته، وصلت إلى السجن 8 سنوات.

وكانت محكمة جنح الشيخ زايد، قد قضت في فيفري الماضي، بمعاقبة وزيري بالحبس 5 سنوات عن تهمتي التبديد والنصب عليها في 63 مليون جنيه، بعدما رفضت محكمة الأسرة بقصر النيل، دعوى إثبات زواج المتهم من وهبي.