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هيلاري كلينتون تشكر روسيا لهذا السبب!

جواهر الشروق
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هيلاري كلينتون تشكر روسيا لهذا السبب!

قدمت المرشحة السابقة لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، هيلاري كلينتون، الأربعاء، شكرها لروسيا بعد إدراج اسمها في قائمة المحظورين من دخول أراضيها.

وعلقت كلينتون بتغريدة ساخرة عقب إدراج اسمها ضمن 13 مسؤولا أمريكيا على قائمة العقوبات وسط الحرب المستعرة في أوكرانيا بالقول: “أريد أن أشكر الأكاديمية الروسية على جائزة إنجاز العمر”.

وكانت كلينتون تعلق على خبر نشره مراسل صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية في موسكو، ويتضمن تفاصيل العقوبات الروسية التي طالت مسؤولين أميركيين، بينهم الرئيس جو بايدن.

والثلاثاء، أعلنت وزارة الخارجية الروسية فرض عقوبات على الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالإضافة إلى 12 من المسؤولين البارزين في الولايات المتحدة.

وتضم القائمة وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن والمتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي وأعضاء آخرين في إدارة بايدن.

لكن القائمة شملت أيضا وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون ونجل الرئيس الأمريكي، هانتر بايدن.

وتمنع الإجراءات دخول هؤلاء إلى روسيا وتجمد أي أصول لهم في البلاد.

ومع ذلك، قالت السلطات الروسية إن العقوبات لن تعرقل الاتصالات رفيعة المستوى بين البلدين.

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