-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات
"المرشح الجزائري للأوسكار" يدخل أول مسابقة دولية

“هيليوبوليس” في مسابقة آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة

زهية منصر
  • 65
  • 0
“هيليوبوليس” في مسابقة آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة
أرشيف

يشارك فيلم “هيليوبوليس”، للمخرج جعفر قاسم، في مسابقة آفاق السينما العربية، بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المزمع تنظيمه بداية من 26 نوفمبر الجاري، وفقا لما كشفته إدارة مهرجان القاهرة، خلال ندوة صحفية تطرقت إلى الأعمال المشاركة في الدورة 43، التي ستعرف مشاركة 98 فيلما تمثل 63 دولة في العالم، وهي مقسمة كالآتي: “76 فيلما طويلا، 22 فيلما قصيرا منها 27 عرضا عالميا أول، 7 أفلام عرض دولي أول، 44 فيلما عرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و15 فيلما تعرض للمرة الأولى في الدول العربية وشمال أفريقيا.

وتعتبر هذه أول مشاركة دولية لفيلم جعفر قاسم، الذي رشحته وزارة الثقافة لتمثيل الجزائر في مسابقة الأوسكار.

وقد سبق لقاسم أن صرح على هامش العرض الأول لفيلمه، وردا على سؤال هل رفض فليمه في مسابقة الجونة ومهرجان كان، قال إن المهرجانات لا تهمه كثيرا بقدر اهتمامه بتقديم عمل للجمهور.

للإشارة، تعتبر مسابقة آفاق السينما العربية أهم مسابقة للأفلام العربية حاليا، التي تعطي صورة عن سوق السينما العربية، وهي ثاني أهم مسابقة في مهرجان القاهرة، بعد المسابقة الرسمية للمهرجان الذي يعتبر أعرق المهرجانات العربية وأكثر المهرجانات انتظاما.

للإشارة، يعتبر هذا العمل أول تجربة سينمائة لجعفر قاسم، الذي اشتهر بأعماله التلفزيونية، يروي أحداث مجازر 8 ماي 1945. ويجمع العمل بين عدة أسماء، على غرار عزيز بوكروني ومهدي رمضاني وفضيل عسول، بالإضافة إلى ممثلين فرنسيين.

مقالات ذات صلة
بالفيديو.. هكذا ردّ مذيع عربي على متصل مغربي مدح تل أبيب وذم الجزائر!

بالفيديو.. هكذا ردّ مذيع عربي على متصل مغربي مدح تل أبيب وذم الجزائر!

تضامنا مع سعد لمجرد.. حملة ضد الفنان المصري محمد رمضان في المغرب

تضامنا مع سعد لمجرد.. حملة ضد الفنان المصري محمد رمضان في المغرب

كاتب موريتاني: الجزائر والمغرب أيهما صديق وفي لنا؟

كاتب موريتاني: الجزائر والمغرب أيهما صديق وفي لنا؟

أردوغان يرد على شائعات مرضه بمباراة في كرة السلة

أردوغان يرد على شائعات مرضه بمباراة في كرة السلة

بالصور.. العثور على عروس بحر ميتة قبالة شاطئ مصري

بالصور.. العثور على عروس بحر ميتة قبالة شاطئ مصري

فنانون ومثقفون في سباق المحليات دفاعا عن “الحق الثقافي”

فنانون ومثقفون في سباق المحليات دفاعا عن “الحق الثقافي”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد