“هيليوبوليس” في مسابقة آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة

"المرشح الجزائري للأوسكار" يدخل أول مسابقة دولية

يشارك فيلم “هيليوبوليس”، للمخرج جعفر قاسم، في مسابقة آفاق السينما العربية، بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المزمع تنظيمه بداية من 26 نوفمبر الجاري، وفقا لما كشفته إدارة مهرجان القاهرة، خلال ندوة صحفية تطرقت إلى الأعمال المشاركة في الدورة 43، التي ستعرف مشاركة 98 فيلما تمثل 63 دولة في العالم، وهي مقسمة كالآتي: “76 فيلما طويلا، 22 فيلما قصيرا منها 27 عرضا عالميا أول، 7 أفلام عرض دولي أول، 44 فيلما عرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و15 فيلما تعرض للمرة الأولى في الدول العربية وشمال أفريقيا.

وتعتبر هذه أول مشاركة دولية لفيلم جعفر قاسم، الذي رشحته وزارة الثقافة لتمثيل الجزائر في مسابقة الأوسكار.

وقد سبق لقاسم أن صرح على هامش العرض الأول لفيلمه، وردا على سؤال هل رفض فليمه في مسابقة الجونة ومهرجان كان، قال إن المهرجانات لا تهمه كثيرا بقدر اهتمامه بتقديم عمل للجمهور.

للإشارة، تعتبر مسابقة آفاق السينما العربية أهم مسابقة للأفلام العربية حاليا، التي تعطي صورة عن سوق السينما العربية، وهي ثاني أهم مسابقة في مهرجان القاهرة، بعد المسابقة الرسمية للمهرجان الذي يعتبر أعرق المهرجانات العربية وأكثر المهرجانات انتظاما.

للإشارة، يعتبر هذا العمل أول تجربة سينمائة لجعفر قاسم، الذي اشتهر بأعماله التلفزيونية، يروي أحداث مجازر 8 ماي 1945. ويجمع العمل بين عدة أسماء، على غرار عزيز بوكروني ومهدي رمضاني وفضيل عسول، بالإضافة إلى ممثلين فرنسيين.