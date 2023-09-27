“هيونداي” و”كيا” تستدعي 3.37 مليون سيارة للإصلاح في الولايات المتحدة

بسبب احتمال نشوب حريق في المحرّك

شرعت شركتا “هيونداي” و”كيا” في استدعاء ما مجموعه 3.37 مليون سيارة في الولايات المتحدة للإصلاح. بسبب احتمال وجود عطب قد يتسبّب في نشوب حريق داخل محركاتها.

وقالت الشركتان، وفق ما نقلته رويترز يوم الأربعاء، إن تسرب سائل الفرامل الداخلي يمكن أن يسبّب شرارة كهربائية. ما قد يؤدي إلى نشوب حريق داخل المحرّك.

ودعت الإدارة الأمريكية للسلامة المرورية على الطرق السريعة، مالكي السيارات المعنية بالعملية، إلى توقيفها خارج المنازل، حتى يتم إجراء الإصلاحات المطلوبة.

وحذّرت الهيئة ذاتها من أن العطب المحتمل، قد يحدث سواء كانت السيارة متوقفة أو في أثناء القيادة. حسب المعطيات المتوفرة لدى الشركتين.

وسجلّت “هيونداي” 21 حادثا يتعلّق بسبب هذا الإجراء في سياراتها منذ عام 2017. كما ذكرت “كيا” أنها رصدت 10 حوادث مؤكدة.

ويشمل الإجراء 1.73 مليون سيارة “كيا” من طراز بوريغو، كادينزا، فورتي، سبورتيج، أوبتيما، سول ريو، سورينتو، وروندو، المصنّعة بين 2010 و2017.

أما بالنسبة لـ”هيونداي”، فإن العملية تشمل 1.64 مليون سيارة من طراز إيلانترا، جينيسيس كوب، سوناتا هيبريد، أكسنت، أزيرا، فيلوستر، سانتا في، إيكوس، فيراكروز، توكسون، وسانتا في، المصنّعة بين 2011 و2015.