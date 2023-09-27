-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات
بسبب احتمال نشوب حريق في المحرّك

“هيونداي” و”كيا” تستدعي 3.37 مليون سيارة للإصلاح في الولايات المتحدة

الشروق أونلاين
  • 119
  • 0
“هيونداي” و”كيا” تستدعي 3.37 مليون سيارة للإصلاح في الولايات المتحدة
أرشيف
سيارة كيا بوريغو

شرعت شركتا “هيونداي”  و”كيا” في استدعاء ما مجموعه 3.37 مليون سيارة في الولايات المتحدة للإصلاح. بسبب احتمال وجود عطب قد يتسبّب في نشوب حريق داخل محركاتها.

وقالت الشركتان، وفق ما نقلته رويترز يوم الأربعاء، إن تسرب سائل الفرامل الداخلي يمكن أن يسبّب شرارة كهربائية. ما قد يؤدي إلى نشوب حريق داخل المحرّك.

ودعت الإدارة الأمريكية للسلامة المرورية على الطرق السريعة، مالكي السيارات المعنية بالعملية، إلى توقيفها خارج المنازل، حتى يتم إجراء الإصلاحات المطلوبة.

وحذّرت الهيئة ذاتها من أن العطب المحتمل، قد يحدث سواء كانت السيارة متوقفة أو في أثناء القيادة. حسب المعطيات المتوفرة لدى الشركتين.

وسجلّت “هيونداي” 21 حادثا يتعلّق بسبب هذا الإجراء في سياراتها منذ عام 2017. كما ذكرت “كيا” أنها رصدت 10 حوادث مؤكدة.

ويشمل الإجراء 1.73 مليون سيارة “كيا” من طراز بوريغو، كادينزا، فورتي، سبورتيج، أوبتيما، سول ريو، سورينتو، وروندو، المصنّعة بين 2010 و2017.

أما بالنسبة لـ”هيونداي”، فإن العملية تشمل 1.64 مليون سيارة من طراز إيلانترا، جينيسيس كوب، سوناتا هيبريد، أكسنت، أزيرا، فيلوستر، سانتا في، إيكوس، فيراكروز، توكسون، وسانتا في، المصنّعة بين 2011 و2015.

مقالات ذات صلة
الـ4 الأكبر من 40.. أوّل كتاب للزميل الصحفي محمد عبد المؤمن

الـ4 الأكبر من 40.. أوّل كتاب للزميل الصحفي محمد عبد المؤمن

اتصالات الجزائر الراعي الرئيسي لـ “نصف الماراثون الدولي” بجاية 2023

اتصالات الجزائر الراعي الرئيسي لـ “نصف الماراثون الدولي” بجاية 2023

يوتيوب تقرّر التخلّي عن خدمة الاشتراكات “منخفضة التكلفة”.. وهذا هو البديل

يوتيوب تقرّر التخلّي عن خدمة الاشتراكات “منخفضة التكلفة”.. وهذا هو البديل

حريق يدمّرا مسجدا بالكامل في السويد

حريق يدمّرا مسجدا بالكامل في السويد

بالفيديو.. شاب تركي يلقب بـ”الشيطان” يعتنق الإسلام ويؤدي العمرة!

بالفيديو.. شاب تركي يلقب بـ”الشيطان” يعتنق الإسلام ويؤدي العمرة!

La rockeuse du désert يوثق صلابة اللبؤة البشارية

La rockeuse du désert يوثق صلابة اللبؤة البشارية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد