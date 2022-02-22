“هي ليست خزانة”.. أخصائيون يحذرون من وضع هذه الأطعمة في الثلاجة!

حذّر أخصائيون من وضع أصناف معينة من الأطعمة في الثلاجة، على اعتبار أن هذه الأخيرة ليست خزانة لحفظ كل شيء، بل قد تؤدي وظيفة عكسية، فيها من الخطورة ما لا يتوقعه أحد.

وبحسب ما أفاد موقع WeChat الصيني فلا ينصح بحفظ التوابل والفواكه الاستوائية والخضروات المخللة في الثلاجة.

ويضيف، أولا ، من الخطأ حفظ التوابل والبهارات في الثلاجة، مثل اليانسون والفلفل، لأنها في الثلاجة تمتص الرطوبة، وبالتالي تبدأ بإنتاج سموم فطرية تسبب أمراض الكبد.

وبالإضافة إلى ذلك، من الخطأ حفظ الفواكه الاستوائية في الثلاجة مثل الموز والأناناس والكيوي وغيرها لأنها تفقد فوائدها وتتحلل بسرعة بسبب الرطوبة.

في ذات السياق ذكر الموقع أن البيئة منخفضة الحرارة، تساعد على تكاثر البكتيريا في الفواكه وإنتاج السموم الفطرية. كما نصح بتجنب حفظ منتجات المعكرونة مثل الشعيرية غير المطبوخة في الثلاجة أيضا.

ومن الأطعمة المنصوح بتركها خرج الثلاجة، الخضراوات المخللة والأعشاب الطبية لأن وجودها بجانب المواد الغذائية خلال فترة طويلة يجعلها تمتص الرطوبة وتتوغل فيها بكتيريا مختلفة، ما يفقدها جميع خصائصها المفيدة.

وأفادت تقارير تعنى بالتغذية العلاجية أن هناك 5 أصناف من الأطعمة لا يجب وضعها إطلاقا في الثلاجة وهي:

1. البطيخة الكاملة

وجد أن البطيخ أكثر ثراءً بمضادات الأكسدة عند حفظه في درجة حرارة الغرفة مقارنةً بتلك الموجودة في الثلاجة الباردة.

مضادات الأكسدة ضرورية عندما يتعلق الأمر بحماية جسمك من الالتهابات وأنواع السرطان المختلفة، لذلك إذا كان لديك بطيخة كاملة وغير مفتوحة تأكد من تخزينها بشكلٍ صحيح، فلا ينبغي أن تتعرض لأشعة الشمس أو غيرها من المصادر الضارة.

عند تقطيع البطيخة إلى نصفين يجب تخزينه في مكان بارد، حيث تقوم الثلاجة بحماية الأجزاء المفتوحة من أن تصبح حامضة ومفسدة.

2. الطماطم

للطماطم بنية دقيقة وتبريدها يجعلها أكثرعرضة للتلف، لأن الهواء البارد يوقف عملية النضج في مساراتها.

الحالة الوحيدة التي يجب فيها تخزين الطماطم في الثلاجة هي إذا كنت تتعامل مع الطماطم الناضجة للغاية، ويمكن الاحتفاظ بها لمدة 10 أيام فقط.

كما يجدر العلم أنه يمكنك الاحتفاظ بالطماطم المأكولة في الثلاجة لمدة يومين أو ثلاثة أيام فقط، وبعدها ستصبح سيئة للغاية وحامضة.

3. البصل

يعد البصل من أكثر أنواع الخضروات غير القادرة على تحمل الرطوبة الشديدة، لذا يجب تخزينه في مكان بارد وجاف.

4. العسل

يجب أن يبقى بعيدًا عن الثلاجة قدر الإمكان، إذ أنه في حال تم حفظ العسل في مكان بارد وجاف غير الثلاجة، لا يمكن أن يفسد أبدًا، أما إن تم حفظه داخلها فقد يسبب التسمم الغذائي والتهابات الأمعاء الخطيرة.

5. الخبز

في كثير من الأحيان لا يأكل الناس كيس الخبز كاملًا، فيعتقدون أنهم سيوفرون بعضًا منها عن طريق وضعه في الثلاجة، متجاهلين أن حفظه في الثلاجة غير جيد، وذلك لسببين، وهما:

يتحول النشا إلى سكر، وهو شيء تريد تجنبه لأنه يؤدي الى إصابتك بالسمنة.

ينكسر النشا بسرعة كبيرة ويؤدي إلى فقدان شكل الطعام مما يجعل الخبز يتكسر عند البدء بتناوله، وحتى لا يمكنك لفه من كثرة التكسر.

إذا كنت تريد حقًا الاحتفاظ بالخبز لفترة طويلة، فيمكنك استخدام الفريزر أو يمكنك وضعه في أكياس بلاستيكية أو ألومنيوم في الخارج، مما يجعله امنًا من أي رطوبة وأكسجين.