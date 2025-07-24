وأج: زيارة الرئيس تبون إلى إيطاليا محطة جديدة في ترسيخ العلاقات التاريخية بين البلدين

شكلت الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس عبد المجيد تبون إلى جمهورية إيطاليا الصديقة محطة جديدة في ترسيخ العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين وتأكيد رغبتهما المشتركة في المضي قدما نحو تعزيز شراكتهما الاستراتيجية، وفقا لما كتبه وكالة الانباء الجزائرية.

وأكد الرئيس تبون خلال ترؤسه، رفقة رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي، جورجيا ميلوني، الدورة الـ5 للقمة الحكومية الجزائرية-الإيطالية رفيعة المستوى، أن زيارته إلى إيطاليا تمثل “لبنة جديدة في صرح العلاقات النموذجية” و”محطة بارزة في سياق العمل والتنسيق المتواصل لتعزيز وتوسيع الشراكة بين البلدين الصديقين”.

كما أعرب الرئيس تبون عن يقينه بأن ما تم إنجازه خلال هذه القمة “يفتح آفاقا واسعة للشراكة الجزائرية-الإيطالية الاستراتيجية والنموذجية، تعكس حقا عمق العلاقات العريقة وروابط الصداقة المتجذرة بين البلدين”.

الرئيس تبون استعرض كذلك في هذا الإطار، المؤشرات “القوية” للاقتصاد الجزائري، مشيرا إلى أن الجزائر تعتبر إيطاليا “شريكا أساسيا وجادا في مرافقة الديناميكية الاقتصادية الطموحة للجزائر، وفق المصالح المتبادلة بين البلدين”.

العلاقات الجزائرية-الإيطالية “تتقوى باستمرار”:

أما رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي من جهتها، فاعتبرت أن الرئيس عبد المجيد تبون، يعد “كفاءة كبيرة”، مؤكدة أن العلاقات بين الجزائر وبلادها “تتقوى باستمرار”.

كما أبرزت في معرض حديثها عن التعاون الثنائي في المجال الطاقوي، طموح بلادها لأن تصبح “نقطة توزيع للطاقة في أوروبا من خلال الشراكة الاستراتيجية التي تبنيها مع الجزائر”.

وتجسيدا لتطلعاتهما الاقتصادية المبنية على المصالح المتبادلة، توجت زيارة رئيس الجمهورية إلى إيطاليا بالتوقيع على عدة اتفاقيات شراكة تضمنت بروتوكول تفاهم بين شركتي سوناطراك و”إيني” الإيطالية، فضلا عن مجالات أخرى تخص الزراعة، الصيد البحري، التحويل الغذائي وتربية الأسماك، وكذا اتفاقية إنتاج سينمائي مشترك واتفاق يتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة.

وتم التوقيع على مذكرات تفاهم تخص البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، حماية ودعم وتعزيز حقوق ذوي الهمم، الإغاثة ومكافحة الحرائق وكذا عمليات البحث والإنقاذ في البحر، علاوة على مذكرة تفاهم بين شركة “إنفيتاليا” الإيطالية لتعزيز الاستثمار والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بالإضافة إلى اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الإرهاب وإعلان مشترك في مجال الدفاع.

وللتذكير خص الرئيس تبون يوم أمس الأربعاء باستقبال رسمي من قبل نظيره الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، بالقصر الرئاسي “كورينالي”، كما أجرى الطرفان محادثات ثنائية توسعت لاحقا لوفدي البلدين.

كما خص الرئيس تبون في وقت سابق من نهار اليوم باستقبال شعبي حار من طرف أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بإيطاليا، الذين توافدوا على الشارع الرئيسي المحاذي لمقر إقامته بروما، ليتوجه بعدها إلى دولة الفاتيكان، حيث استقبل من قبل قداسة البابا ليو الرابع عشر.