وأخيرا اعترف الكاميرونيون بِرداءة بساط ملعب “جابوما”!

وفجأة صارت أرضية ملعب “جابوما” بِمدينة دوالا الكاميرونية خطيرة، عند الناخب الوطني المحلّي ريغوبيرت سونغ.

وظلّ مسؤولو الكرة الكاميرونية يُصرّون على جودة البساط الطبيعي لِملعب “جابوما”، رغم أن جلّ متابعي نهائيات كأس أمم إفريقيا 2022 أكدّوا رداءة أرضية هذا الميدان.

وفسّر ريغوبيرت سونغ إخراجه للقائد فانسون أبو بكر، بِإصابته على مستوى العقب، التي تسبّب فيها ثِقَلُ أرضية الميدان. في مؤتمر صحفي نشّطه سهرة الجمعة.

واسْتُبدل المهاجم فانسون أبو بكر عند انطلاق الشوط الثاني من عمر مواجهة الجزائر، بِرسم ذهاب الدور الأخير لِتصفيات كأس العالم 2022.

وكان لاعب نادي النصر السعودي قد خاض سبعة لقاءات في صفوف منتخب الكاميرون، خلال “كان” 2022. بينها ستّ مواجهات شارك فيها أساسيا.

وواجه منتخب الكاميرون منافسيه في البطولة الإفريقية بِملعب “أوليمبي” بِالعاصمة ياوندي ستّ مرات، من أصل سبع مواجهات له في هذه المنافسة. بينما لعب “محاربو الصّحراء” مقابلاتهم الثلاث في ميدان “جابوما” ذي الأرضية الكارثية.

وهوّن ريغوبيرت سونغ من خطورة إصابة فانسون أبو بكر، وقال إن قائد “الأسود الجموحة” يُمكنه المشاركة في مباراة البليدة سهرة هذا الثلاثاء.