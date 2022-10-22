وأخيرا.. سيدي سعيد أمام القضاء!

يمثل بالقطب المتخصص بالعاصمة رفقة نجليه ومتهمين آخرين

يشهد القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، الإثنين، 24 أكتوبر الجاري، محاكمة مثيرة طالما انتظرها الرأي العام الجزائري، حيث يمثل عبد المجيد سيدي السعيد أمام القضاء لأول مرة عن تهم فساد ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، بعدما عمّر في منصبه كأمين عام سابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين، لما يربو 23 سنة.

وستكون محاكمة سيدي السعيد برئاسة رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي محمد، حيث يمثل رفقة نجليه جميل وحنفي، وعدد من المتهمين في ملف فساد يتعلق بصفقتين مشبوهتين مع شركة “موبليس”، ومجمع “سوناطراك”، إذ يواجه المتابعون في ملف الحال بوقائع جرّمها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه.

الأمين العام السابق للمركزية النقابية متابع في صفقات “سونطراك و”موبليس”

وكان قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة، لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالعاصمة، قد أمر يوم 12 ماي الماضي بإيداع عبد المجيد سيدي السعيد، ونجله جميل، الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، فيما قرر وضع نجله الآخر حنفي سيدي السعيد، تحت إجراء الرقابة القضائية، رفقة 4 إطارات من شركة “موبيليس”، من بينهم الرئيس المدير العام السابق “ش. أحمد” ومدير التسويق للشركة المدعو “ز”، إلى جانب مدير التسويق للوكالة الإشهارية “all in” المدعو “س. محمد غيلاس”، باعتباره شريكا في وكالة إشهارية لمالكها “رمين”، الابن الثالث لعبد المجيد سيدي سعيد، والذي تدخل لصالح ابنه “رمين”، صاحب الوكالة الإشهارية” all in” المتواجد بفرنسا، من خلال استغلال منصبه كأمين عام للاتحاد العام للعمال الجزائريين آنذاك، حيث تمكنت وكالة “all in” من إبرام عقد مع شركة “موبيليس” لتمويل برنامج تلفزيوني بمبلغ يفوق 6 ملايير سنتيم، إلا أنه إلى حد الساعة لم يبث في التلفزيون الجزائري، وهو ما يعتبر تبديدا للمال العام.

الملاحقون قضائيا يواجهون تهما ثقيلة وسيدي السعيد ملزم بتبرير ثروته الطائلة

وإلى ذلك، كشفت التحقيقات في الذمة المالية لسيدي السعيد وأبنائه، عن العديد من ممتلكاته المقدرة بالملايير، حيث تبين أن النقابي السابق يحوز شركةsugar company المختصة في بيع الحلويات الراقية ومخبزة فخمة تقع في أرقى أحياء باريس، إلى جانب شركة تسمى All in production مهمتها تصوير الإعلانات التلفزيونية واللافتات الإشهارية لكبرى الشركات الجزائرية وكذا الشركة المملوكة لنجله والمسماة، “Sharingbox” والتي مهمتها تصوير الإعلانات الإشهارية للشركات الأجنبية في الجزائر.

شركات متعددة وفيلات بالداخل والخارج وسيارات فخمة ضمن الممتلكات

كما تبين أيضا أن نجله الآخر يملك شركة تقع في برج الكيفان وتسمى” La Nephro Care ” مختصة في معالجة ورسكلة النفايات، أما الثانية فهي وكالة للأسفار والسياحة تسمى GOFLY تقع في بن عكنون، وهي من الوكالات المعروفة في الجزائر العاصمة، فضلا عن حيازة العائلة لفيلات وسيارات فخمة وحسابات بنكية بالملايير داخل وخارج الوطن.