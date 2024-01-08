وائل الدحدوح يوجّه رسالة للرئيس تبون (فيديو)

وجّه وائل الدحدوح مراسل قناة الجزيرة ومدير مكتبها في قطاع غزة، رسالة شكر إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. ردّا على تعزيته في استشهاد نجله حمزة الدحدوح بنيران الاحتلال الصهيوني.

وقال الدحدوح في الكلمة التي نقلها التلفزيون الجزائري:”لشعبنا الجزائري، وللرئيس عبد المجيد تبون، أشكركم على هذه اللفتة الكريمة. وعلى هذه التعازي والتضامن ومشاعر التعاطف”.

وتابع الإعلامي الفلسطيني يقول:”نحن دائما عشنا وتربينا بأننا شعب واحد مع الجزائريين لا شعبين. وقضيتنا قضية واحدة”.

قبل أن يعرب عن تطلّعه للقاء الجزائريين في القدس بعد تحريرها من الاحتلال الصهيوني بالقول:”إن شاء الله نراكم عن قريب في ظروف أفضل، نتمنى أن تكون في القدس المحررة”.