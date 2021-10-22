وائل جمعة: الجزائر من بين المرشحين للذهاب بعيدا في كأس العرب

رشح مدير المنتخب المصري وائل جمعة، عدة منتخبات لبلوغ أدوار متقدمة في منافسة كأس العرب التي ستستضيفها قطر.

وقال النجم السابق للمنتخب المصري، أن مصر تبقى المنتخب المرشح بقوة رغم غياب المحترفين، مؤكدا في نفس الوقت أن هناك عدة منتخبات قادرة على التتويج من بينها الجزائر.

وأضاف وائل جمعة في تصريحات له خلال مؤتمر صحفي أقيم على هامش افتتاح ملعب “الثمامة” في قطر: “البطولة ستشهد مشاركة منتخبات قوية من شمال أفريقيا مثل تونس والمغرب والجزائر ولديهم حظوظ قوية للوصول للأدوار النهائية ..”.

ويتواجد المنتخب الجزائري في المجموعة الرابعة برفقة منتخبات مصر ولبنان والسودان.

وتنطلق بطولة كأس العرب يوم 30 نوفمبر المقبل وتستمر إلى غاية 18 ديسمبر بمشاركة أقوى المنتخبات العربية.