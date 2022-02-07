وائل جمعة: كان يمكنـنا الفوز لولا الجانب البدني

أخبار الكان

قال وائل جمعة، مدير منتخب مصر، إن الفراعنة يستطيعون الوصول إلى كأس العالم 2022، عبر تجاوز السنغال التي هزمتهم بركلات الترجيح (4-2)، في نهائي كأس أمم إفريقيا. وأوضح جمعة، في تصريحات تليفزيونية: “لاعبونا اكتسبوا خبرات سنشعر بها في المباريات المقبلة.. نعتبرهم أبطالا، واعتبرنا لقاء السنغال اختبارا لنا، ونرى أنه يمكنـنا التأهل للمونديال”. وأكمل أسطورة الفراعنة: “منتخب مصر خاض 4 مباريات متتالية على مستوى عالٍ بدنيًا، حيث وصلت جميعها للأشواط الإضافية”. وختم: “الفريق بذل جهدًا كبيرًا أمام السنغال، وكان يمكن أن يتغير الوضع، لو كان المستوى البدني أفضل”. وكانت مباريات مصر أمام كل من كوت ديفوار والمغرب والكاميرون، في الأدوار الإقصائية للبطولة، قد امتدت أيضا للوقت الإضافي على الأقل.

رئيس الاتحاد المصري للاعبين: ارفعوا رؤوسكم

حرص جمال علام، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على الاجتماع باللاعبين في فندق إقامة الفراعنة بالكاميرون، بعد الهزيمة أمام السنغال بركلات الترجيح (4-2) في نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وعلم “كووورة” أن علام حاول دعم اللاعبين نفسيا، ورفع روحهم المعنوية، حيث قال لهم: “ارفعوا رؤوسكم، فقد أديتم كل ما عليكم، وخسرتم بركلات الترجيح لا أكثر”. وتابع: “أنتم أبطال ورجال، ورفعتم اسم مصر عاليا بما قدمتموه في البطولة.. نـنتظر منكم الكثير، أمامكم مباراتان ضد السنغال، ولا بد من الوصول إلى كأس العالم”.

كيروش يوجه رسالة للاعبي منتخب مصر بعد خسارة لقب الكان

تحدَّث البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب منتخب مصر، عن خسارة الفراعنة لقب بطولة كأس أمم إفريقيا، بعد الهزيمة أمام السنغال (2-4) بركلات الترجيح، بعد التعادل بدون أهداف في 120 دقيقة. وقال كيروش عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “يا شباب.. لديَّ الكثير من الكلمات البسيطة التي أود أن أشارككم بها من أعماق قلبي.. فخور بكم جميعًا، وأشكركم على ما فعلتوه لمنتخب مصر”. وتابع: “كنتم تستحقون العودة إلى منازلكم والتعامل كلاعبين كتبوا معًا صفحة أداء بطولي في تاريخ الكرة المصرية. أراكم لاحقًا، مع امتناني دائمًا”. كان كيروش غاب عن المنتخب ضد السنغال لإيقافه مباراتين، بعد طرده في لقاء مصر والكاميرون في الدور نصف النهائي.

حازم إمام: المنتخب تجاوز التوقعات في أمم إفريقيا

أكد حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، أن المنتخب قدم أكثر من المطلوب منه خلال بطولة أمم إفريقيا.

وقال إمام، في تصريح لقناة “أون تايم سبورت”: “الجهاز الفني واللاعبون قدموا المطلوب منهم، خلال البطولة رغم خسارة اللقب أمام السنغال في النهائي”. وأضاف: “لم يتوقع أحد وصول المنتخب لنهائي البطولة، وكان الطموح الأكبر التواجد في دور الـ 8”. وزاد: “المنتخب يحتاج الدعم خلال الفترة المقبلة، خاصة قبل مباراتي تصفيات كأس العالم أمام السنغال”. وتابع: “هناك ظروف أثرت على وضع الفريق في البطولة، مثل الإجهاد والإصابات، خاصة أن منتخب مصر لعب 4 مباريات بأشواط إضافية أكثر من أي منتخب آخر”. وختم: “الوجوه الجديدة التي لعبت دوليا لأول مرة، هي أبرز المكاسب ويجب الحفاظ على الجيل الحالي”.

أبو جبل: الرد في السنغال

قال محمد أبو جبل، حارس مرمى منتخب مصر، إن الرد على خسارة الفراعنة نهائي الكان أمام السنغال بركلات الترجيح، سيكون في المرحلة النهائية من تصفيات مونديال 2022. وأوضح أبو جبل، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب النهائي الإفريقي: “الرد سيكون في السنغال.. سنخوض مباراتين ضدهم بعد شهر تقريبًا، وسنستعد بكل قوة للفوز”. وأردف: “قدمنا كل ما في وسعنا خلال البطولة، ونحن المنتخب الوحيد الذي واجه أقوى المنافسين في إفريقيا.. لكن هذه هي كرة القدم”. وتابع: “لا نلعب للوصول إلى ركلات الترجيح، هذا آخر شيء في حساباتنا.. كنا جاهزين تمامًا للفوز على السنغال، ولم نقصر”. وأضاف: “معروف عن المصريين أنهم يعملون باستمرار، ولا يعرفون السقوط.. بالتأكيد هناك خير ينتظرنا في الفترة المقبلة، لكن خسارة نهائي أمم إفريقيا شعور صعب للغاية”. وعن مشاركته في البطولة، قال إنه شارك عندما أصيب الحارس الأساسي، محمد الشناوي، متابعًا: “وهذا واجب على اللاعبين، لأن اسم منتخب مصر أكبر من أي شخص”. وأكد أن زملاءه محمد الشناوي ومحمد صبحي ومحمود جاد “حراس كبار وكل منهم يؤدي عمله”.

فتحي: كنا نرغب في إهداء اللقب لروح الطفل ريان

قال المصري محمد فتحي، مدرب يوسفية برشيد المغربي، إنه يشعر بالأسف بعد خسارة منتخب مصر في نهائي كأس أمم إفريقيا بركلات الترجيح (4-2) أمام السنغال. وتابع فتحي في مداخلة لبرنامج “الكان هذا المساء”: “تمنيت فوز مصر باللقب، لأني إلى جانب المصريين كنا نرغب في إهداء اللقب لروح الطفل ريان، لكن هذه هي سُنة كرة القدم وكذلك ركلات الترجيح”. وتابع: “المنتخب المصري تعمد عدم الاندفاع كثيرا، لتفادي المعاناة على المستوى البدني خاصة وأن المنافس تمتع بحالة بدنية أفضل”. وأشار: “نجحنا في تدبير المباراة بشكل جيد، وقدنا منتخب السنغال لركلات الترجيح على أساس أنـنا نتميز في هذا الأمر، المنتخب السنغالي استفاد من يوم راحة زائد مقارنة بالمنتخب المصري، ولم يواجه في مشواره منتخبات قوية، بخلاف منتخبنا الذي واجه كوت ديفوار والمغرب والكاميرون”. وأكمل: “محمد صلاح قام بمجهود كبير، لأنه الوحيد الذي كان يبحث عن الحلول في الهجوم، لأنـنا لا نملك مهاجمين مميزين في هذا المركز”.

وختم: “محمد صلاح كان تحت رحمة حراسة شديدة، أريد التأكيد على أن أبو جبل هو من يستحق أفضل حارس في هذه النسخة وليس ميندي، لأنه كان حاسما في المباريات التي شارك فيها، رغم أنه لم يبدأ البطولة”.

صلاح والنـني وتريزيغيه يخسرون نهائي إفريقيا للمرة الثانية

تعرض الثلاثي محمد صلاح ومحمد النـني ومحمود حسن تريزيغيه، للخسارة في نهائي أمم إفريقيا للمرة الثانية، بعدما الخسارة في نهائي 2017 أمام الكاميرون (2-1). وشارك الثلاثي في مباراة السنغال، التي حسمها أسود التيرانجا بركلات الترجيح (4-2)، علمًا بأن صلاح والنـني شاركا في المباراة كاملة، فيما لعب تريزيغيه كبديل في الدقيقة 59. ومن ضمن العناصر التي شاركت في نهائي 2017، ولم تتواجد في تشكيلة نهائي النسخة الحالية، ولكن لعبوا في مباريات أخرى البطولة، الثلاثي عبد الله السعيد ورمضان صبحي وأحمد حجازي. وتواجد السعيد وصبحي على مقاعد البدلاء في المباراة ، لكن غاب حجازي للإصابة.

السنغال البطل رقم 15 لأمم إفريقيا

أصبح السنغال المنتخب رقم 15، الذي يتوج بلقب أمم إفريقيا، بعد فوزه على حساب مصر بركلات الترجيح 4-2، في المباراة النهائية. ويملك الفراعنة صدارة أبطال القارة بـ7 ألقاب، ثم يأتي الكاميرون ثانيا (5)، وغانا ثالثا بـ4 ألقاب. ويحتل منتخب نيجيريا المركز الرابع بـ3 ألقاب، بينما تأتي الجزائر وكوت ديفوار والكونغو الديمقراطية في المركز الخامس بلقبين. ويأتي بعد ذلك منتخبات تونس والمغرب وزامبيا والسودان وإثيوبيا والكونغو وجنوب إفريقيا، بلقب وحيد لكل منها. وكان آخر المنضمين لقائمة المتوجين بكأس الأمم قبل السنغال، هو منتخب زامبيا، بعد أن حصد اللقب عام 2012، ليكون أسود التيرانجا المنتخب رقم 15 الذي يحصل على الأميرة الإفريقية.

بودربالة: منتخب مصر شرف الكرة العربية

قال الدولي المغربي السابق، عزيز بودربالة، إن منتخب مصر قدم مشاركة ناجحة في كأس أمم إفريقيا بالكاميرون، رغم هزيمته أمام السنغال بركلات الترجيح (4-2).

وتابع بودربالة في مداخلة مع برنامج (الكان هذا المساء)، عبر قناة “الرياضية” المغربية: “منتخب مصر قدم نهائيًا جيدًا.. شخصيًا كنت أنتظر أن يكون حاضرًا أمام المنتخب السنغالي، لأنه كسب الثقة وتطور مع المباريات”. وأضاف: “السنغال منتخب جيد، ويتميز بفرديات وتقنيات عالية.. يجب تحية المنتخب المصري، لأنه لعب في المباريات الأربع الأخيرة 120 دقيقة، ومع ذلك قدم أداءً جيدًا، ونجح في الحد من خطورة السنغاليين”. وأردف: “لم يفاجئني المنتخب المصري، لأنه عودنا على التألق في المباريات النهائية، ولديه خبرة إفريقية كبيرة، وقد أنهى المنافسات مرفوع الرأس رغم خسارته النهائي، وشرّف أيضا الكرة العربية”.

مدرب السنغال: أردنا التتويج بأمم إفريقيا منذ 60 عاما.. وتركيزنا على كأس العالم

أعرب اليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، عن سعادته بعد تتويج منتخب بلاده بلقب كأس الأمم الإفريقية للمرة الأولى في تاريخ أسود التيرانجا بعد التغلب على منتخب مصر بنتيجة 4 / 2 في ركلات الترجيح. وقال سيسيه خلال تصريحات تليفزيونية: “حضرنا جيدا لبطولة كأس أمم إفريقيا ولعبناها بالتدريج حتى تمكنا من حصد اللقب وتحقيق إنجاز يحدث لول مرة في تاريخ السنغال”. وأضاف المدير الفني للسنغال: “فزنا على منتخب مصر المتوج باللقب 7 مرات، وهو منتخب يستحق الشكر ولم يستحقوا الوصول لهذا المستوى بالصدفة، ولكن هم تألقوا أيضا في هذه البطولة”. وتابع سيسيه: “أردنا التتويج بلقب أمم إفريقيا منذ 60 عام وتحقق هذه الليلة وهي ليلة الاحتفال”. واختتم: “سوف نفرح الليلة وبعدها سنركز على مباراة التأهل إلى كأس العالم للأندية القادمة ضد منتخب مصر، من أجل الصعود للمونديال المقبل”.

محمد صلاح يغادر الكاميرون إلى إنجلترا على متن طائرة خاصة

غادر محمد صلاح قائد منتخب مصر و نجم فريق ليفربول الانجليزى الكاميرون منذ قليل متوجها الى إنجلترا عبر طائرة خاصة للانضمام إلى الريدز، وذلك عقب انتهاء مباريات الفراعنة بكأس الأمم الإفريقية. وسيطرت حالة من الحزن على محمد صلاح لعدم حصد منتخب مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية للمرة الثامنة بتاريخ الكرة المصرية. وخسر منتخب مصر لقب كأس الأمم الإفريقية بعد الهزيمة من السنغال بنتيجة 4 / 2 في ركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعتهما مساء أول أمس الأحد على استاد أولمبيه في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون. وجاء مشوار مصر فى البطولة كالتالى الهزيمة أمام نيجيريا بهدف، ثم فازت أمام غينيا بيساو والسودان، على الترتيب، وفى دور الـ 16 تغلبت على كوت ديفوار بركلات الترجيح 5/4، ثم الفوز على المغرب 2/1، والكاميرون بركلات الترجيح فى نصف النهائي والخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح 4\2.

رئيس السنغال: لحظة جميلة من الاعتزاز الوطني

هنأ الرئيس السنغالى ماكى سال، لاعبو منتخب بلاده أسود التيرانجا بحصد بطولة كأس الأمم الإفريقية لأول مرة فى التاريخ، بعد الفوز فى المباراة النهائية على المنتخب المصرى بركلات الترجيح، معربة عن فرحته بالفوز بالبطولة وفخره باللاعبين الأبطال. وكتب سال، عبر حسابه على تويتر: “أبطال إفريقيا.. أي فريق فعلتموها، لحظة جميلة فى كرة القدم، لحظة جميلة من التواصل والاعتزاز الوطنى، أنا فخور بكم.. مبروك لأبطالنا”. وتُوِّج المنتخب السنغالي ببطولة كأس الأمم الإفريقية على حساب المنتخب الوطني بضربات الترجيح، بعد انتهاء الأشواط الأصلية والإضافية بالتعادل السلبي في المباراة التى جمعت المنتخبين باستاد أولمبي فى نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، لكن رغم الخسارة كانت الوجوه الجديدة أبرز مكاسب مصر من البطولة.

وخسر منتخب مصر لقب كأس الأمم الإفريقية بعد الهزيمة من السنغال بنتيجة 4 / 2 فى ركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي في المباراة التى جمعتهما مساء الأحد باستاد أولمبى فى نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.