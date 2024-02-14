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رياضة

وائل جمعة: كيروش قادر على إعادة المنتخب الجزائري إلى الواجهة

عمر سلامي
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وائل جمعة: كيروش قادر على إعادة المنتخب الجزائري إلى الواجهة
أرشيف
كارلوس كيروش

قال نجم الكرة المصرية السابق وائل جمعة، إن المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، قادر على إعادة المنتخب الجزائري إلى الواجهة، مؤكدا أنه الخيار الأمثل لقيادة “الخضر” في الفترة المقبلة.

وأضاف وائل جمعة، الذي عمل مع كيروش في الجهاز الفني للمنتخب المصري: “كيروش مدرب صارم للغاية، ويمتلك شخصية قوية وقيادية، ولا يحب التدخل في صلاحياته”.

وتابع النجم المصري السابق في حوار لـموقع “العربي الجديد”: “كيروش مكسب كبير للكرة الجزائرية، وأراه خيارا مثاليا لتدريب المنتخب الجزائري في المرحلة المقبلة، لما يتمتع به من مواصفات، إلى جانب تاريخه الكبير الذي يخوله النجاح مع أي فريق أو منتخب مهما كان اسمه وحجمه”.

وأكد وائل جمعة أن المدرب البرتغالي، المرشح بقوة لتدريب “الخضر”، قادر على رفع التحدي: “أبارك قرار الاتحاد الجزائري لكرة القدم إن كان قد اختار كيروش لخلافة بلماضي، أنا واثق من كفاءة كيروش، خاصة إذا ما وفر له الرئيس وليد صادي كل متطلبات النجاح”.

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