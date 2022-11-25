واتساب: أنباء عن تسريب أرقام نصف مليار مستخدم ودول عربية في القائمة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، خبراً حول تسريب بيانات أرقام نصف مليار مستخدم واتساب، بينها معظم حسابات العرب وعرضها للبيع.

وحسب موقع “سيبر نيوز” المتخصص فإن إعلانًا تم نشره على منتدى مجتمع قرصنة مشهور، ورد فيه عرض قاعدة بيانات 2022 تضم 487 مليون رقم هاتف محمول لمستخدمي واتساب WhatsApp.

وأوضح أن مجموعة البيانات تحتوي على بيانات مستخدم WhatsApp من 84 دولة. بينها أكثر من 32 مليون مستخدم أمريكي وأرقام هواتف تخص مواطني مصر (45 مليونًا) وإيطاليا (35 مليونًا) والمملكة العربية السعودية (29 مليونًا) وفرنسا (20 مليونًا) وتركيا (20 مليونًا).

كما تض مجموعة البيانات المعروضة للبيع تحتوي أيضًا على ما يقرب من 10 ملايين روسي وأكثر من 11 مليون رقم هاتف لمواطني المملكة المتحدة علما ان تطبيق واتساب لديه أكثر من ملياري مستخدم نشط شهريًا على مستوى العالم.

وحسب الموقع قام بائع قاعدة بيانات WhatsApp بمشاركة عينة من البيانات مع محققين يعملون لديه. وكان هناك 1097 رقم مستخدم بريطاني و817 أمريكي في العينة المشتركة.

وأوضح أن الموقع قام بالتحقيق في جميع الأرقام الواردة في العينة وتمكنت من التأكد من أنهم جميعًها لمستخدمي WhatsApp.

ولم يحدد صاحب الإعلان كيف حصل على قاعدة البيانات، مشيرًا إلى أنهم “استخدموا استراتيجيتهم” لجمع البيانات، وأكد لموقع سيبر نيوز، أن جميع الأرقام الموجودة في هذه الحالة تخص مستخدمي واتساب النشطين.

ويشير الموقع أنه تواصل مع مع شركة ميتا التي دير تطبيق واتساب لكنها لم تتلق أي رد فوري.

وحسب محللي سيبر نيوز يمكن الحصول على المعلومات الخاصة بمستخدمي واتساب من خلال جمع المعلومات على نطاق واسع، والمعروف أيضًا باسم الكشط، والذي ينتهك شروط خدمة التطبيق.

ويمكن استخدام أرقام الهواتف المسربة لأغراض التسويق وانتحال الهوية والاحتيال.

وقال رئيس فريق أبحاث سيبر نيوز مانتاس ساسناوسكاس: “في هذا العصر، نترك جميعًا بصمة رقمية كبيرة – ويجب على عمالقة التكنولوجيا مثل ميتا اتخاذ جميع الاحتياطات والوسائل لحماية تلك البيانات”.

واوضح: “يجب على الشركات اتخاذ خطوات صارمة للتخفيف من التهديدات ومنع إساءة استخدام النظام الأساسي من وجهة نظر فنية”.