وابتداء من أول نوفمبر القادم، سيوقف “واتساب” الدعم لمجموعة من طرازات الهواتف الذكية القديمة، العاملة بنظام “آندرويد” و”آي أو إس”.

وحسبما ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن الهواتف التي تعمل بالإصدار “4.0.4” من “آندرويد” وما قبله، لن تعود متوافقة مع متطلبات “واتساب”، وهو ما ينطبق أيضا على الأجهزة العاملة بنظام “آي أو إس 9” وما سبقه.

وهذا يعني أن الهواتف التالية ستفقد إمكانية الوصول إلى التطبيق:

– Samsung Galaxy S3 Mini, Trend II, Trend Lite, Core, Ace 2

– LG Optimus F7, F5, L3 II Dual, F7 II, F5 II

– Sony Xperia

– Huawei Ascend Mate and Ascend D2

– Apple iPhone SE, 6S, and 6S Plus

أضاف تطبيق “واتساب” الكثير من الميزات الجديدة هذا العام، مثل اختفاء الرسائل والمكالمات الجماعية القابلة للانضمام. وتدعي أنها تتخلص تدريجيا من دعم هذه الهواتف القديمة لضمان استمرار تشغيل التطبيق بشكل آمن.

ويبدو أن شركات التكنولوجيا الكبيرة أصبحت تهدد أي شخص لا يرغب في شراء أحدث مجموعة كل عام، حيث أعلنت “غوغل” أيضا أنها تخطط لإنهاء دعم تسجيل الدخول بالكامل لأجهزة أندرويد القديمة هذا الشهر. وهذا يعني أن أي شخص لديه جهاز أقدم من أندرويد 2.3.7 لن يتمكن بعد الآن من الوصول إلى خدمات “غوغل” الأساسية التي تجعل هواتفهم تعمل.