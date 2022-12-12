واتساب يضيف هذه الخاصية الجديدة غير المسبوقة!

طور تطبيق واتساب خاصية جديدة غير مسبوقة، تتيح للمستخدم رسم صور كارتونية ثلاثية الأبعاد لنفسه واستخدامها بدلا من الرموز التعبيرية.

ويأتي قيام واتساب التابع لشركة ميتا، المالكة لشبكة فيسبوك، بإطلاق تلك المجسمات بنفس الطريقة التي توفرها تطبيقات آفاتار للرسم الكرتوني لمستخدمي هواتف سامسونج وآبل الذكية.

وقال مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة ميتا: “يمكنكم الآن استخدام الصور التعبيرية الخاصة بكم كملصق أثناء المحادثة”، في حين يوفر واتساب سلسلة من الرموز التعبيرية الكلاسيكية مثل رمز البكاء والقلوب والعيون، والتي يمكن تعديلها حاليا باستخدام صورة وجه المستخدم نفسه لكي تعبر عنه شخصيا.

وكانت تطبيقات فيسبوك وماسنجر وإنستغرام قد أطلقت في السابق خاصية الرسوم التعبيرية ثلاثية الأبعاد، ومن المتوقع أن تلعب هذه الخاصية دورا أكبر في خطط شركة ميتا لتوسيع نطاق منصات التواصل الاجتماعي التابعة لها لتشمل العالم الافتراضي.

وفي الوقت الذي أصبحت فيه الرموز التعبيرية أكثر أهمية في الاستخدامات اليومية لوسائل التواصل الاجتماعي، سيكون إضفاء الطابع الشخصي على هذه الرموز مفيدا في المواقف التي يحتاج فيها المستخدم لإظهار لغة الجسد أو تعبيرات الوجه الخاصة به، دون أن يحتاج إلى استخدام أو إرسال صورة شخصية له.

ويمكن لمستخدمي واتساب استخدام أنواع مختلفة أساسية من آفاتار لكي تحمل الطابع الفردي مع سمات عديدة بدء من تسريحة الشعر وحتى نمط اللبس، في حين وعد زوكربيرغ “بتقديم المزيد من الأشكال والأنماط في مختلف تطبيقات التواصل الاجتماعي” التي تمتلكها ميتا.

وخلال الشهر الماضي طرح واتساب ميزة Message Yourself الخاصة به للمستخدمين على iOS وAndroid، حيث كانت الميزة في البداية جزء من إصدار تجريبي ولكن تم إتاحته الآن للجميع.

وتوفر تلك الميزة إرسال الرسائل لنفسك وإجراء محادثة مرئية ويمكنك النشر هناك كما تفعل في أي محادثة أخرى.

ويمكن استخدام هذا لكتابة ملاحظات مهمة لنفسك، أو حفظ روابط الويب، أو تحميل المستندات والملاحظات الصوتية.

كانت ميزة “راسل نفسك” متاحة على منصات أخرى، مثل تليغرام، التي كانت موجودة منذ إطلاقها.