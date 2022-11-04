“واتساب” يطلق مجموعة من الخدمات الجديدة

طرح تطبيق واتساب للتراسل الفوري، ميزة جديدة تسمح بتنظيم مجتمعات دردشة أكبر وأكثر تنوعا.

كما أطلق التطبيق ميزات أخرى مثل مكالمات الفيديو الجماعية الأكبر، واستطلاعات الرأي داخل الدردشة نفسها وتحميل ملفات بحجم أكبر من المتاح حاليا.

ونشر المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “ميتا” المالكة للتطبيق، مارك زوكربيرغ، على حسابه في فيسبوك، مقطع فيديو شرح فيه الميزات الجديدة.

وستجمع ميزة المجتمعات (Communities ) بين مجموعات الدردشة (Groups) المختلفة تحت مظلات أكبر حيث يمكن للمسؤولين إرسال تنبيهات إلى مجتمع للآلاف من الأشخاص وهي ميزة يمكن استخدامها في أماكن العمل أو المدارس.

وجاء في بيان الشركة “يمكن الآن لمجتمعات مثل الأحياء وأولياء الأمور في المدرسة وأماكن العمل ربط مجموعات متعددة معا تحت مظلة واحدة لتنظيم محادثات جماعية على واتساب”.

وللاستفادة من هذه الميزة، انقر فوق علامة تبويب المجتمعات الجديدة في الجزء العلوي من الدردشات على Android وفي الجزء السفلي على iOS. من هناك يمكنك بدء مجتمع جديد من البداية أو إضافة مجموعات موجودة.

وتشمل إصدارات الميزات الأخرى مكالمات الفيديو لـ 32 شخصًا بالإضافة إلى استطلاعات الرأي في الدردشة، وهي عنصر شائع في تطبيقات الوسائط الاجتماعية، بما في ذلك فيسبوك وتويتر.

“واتساب” يطرح ميزة جديدة للتخلص من هذا المشكل

يواجه الكثير من مستخدمي تطبيق التواصل الفوري “واتساب” مشكلة حذف الرسائل بسرعة عن طريق الخطأ، فتصبح استعادتها شبه مستحيلة.

وستصبح هذه المشكلة جزءا من الماضي بالنسبة إلى مستخدمي “واتساب”، عما قريب، بحسب تقارير إخبارية.

وذكر موقع (WaBetaInfo) الذي يتابع أخبار تطبيق التواصل الفوري الشهير الإخباري، أن “واتساب” يختبر حاليا على النسخة التجريبية ميزة تتيح للمستخدمين استعادة الرسائل التي يحذفونها عن طريق الخطأ.

وقال إن الاختبار يتمحور في المرحلة الحالية على نسخة تجريبية تخص الهواتف التي تعمل بنظام “أندرويد”. وفي وقت لاحق، قال إنه رصد الميزة في الإصدار التجريبي للهواتف التي تعمل بنظام التشغيل “أي أو أس”، أي هواتف “آيفون”.

ويأتي هذا التطور بعد معلومات تحدثت عن اعتزام شركة “ميتا” التي تملك “واتساب” إطلاق ميزة من هذا القبيل قبل مدة.

وهناك شروط من أجل استخدام هذه الميزة، فالأمر محصور بعدد محدود من الثواني، كما أن الاستعادة مرهونة باختيار نوعية الحذف قبل إتمامه.

ونشر الموقع لقطة شاشة تظهر شريطا صغيرا سيظهر على واجهة التطبيق بعد قيامه بالحذف، مكتوب عليه “تراجع عن الرسائل المحذوفة بالنسبة إلي”، ولن تكون الميزة متاحة في خيار الحذف بالنسبة إلى الجميع.

وفي حال اختفاء هذا الشريط، فإن لن يكون بمقدور المستخدم استعادة الرسائل المحذوفة.

وليس من الواضح متى ستدخل هذه الميزة حيز التنفيذ، لكن الموقع قال إن الأمر قد يكون في المستقبل القريب.