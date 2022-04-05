واثقون في أن “كان 2023” سيكون الأفضل على مر التاريخ

بعد زيارته كوت ديفوار.. رئيس "الكاف" يصرح:

أعرب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) باتريس موتسيبي، عن ثقة هيئته في قدرة كوت ديفوار على تنظيم كأس الأمم الأفريقية المقبلة المقررة في الفترة الممتدة من 23 جوان إلى 23 جويلية 2023، منوها بالتزام السلطات الإيفوارية وبالتقدم المسجل في أعمال البنية التحتية.

وقال موتسيبي للصحافيين عقب لقائه بالرئيس الإيفواري الحسن واتار خلال زيارة عمل رسمية للبلد: “نحن واثقون في أن كأس الأمم الأفريقية 2023 التي ستنظمونها هنا في كوت ديفوار ستكون أفضل بطولة لـ”الكان” يتم تنظيمها على الإطلاق في إفريقيا. البنى التحتية المختلفة التي تم إنشاؤها لاستضافة المنافسة تطمئننا”. كما تقدم موتسيبي بالشكر للرئيس واتارا، وللحكومة على الالتزام بإنجاح تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2023.

وزار رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كوت ديفوار، لتفقد الاستعدادات وبحث مختلف التدابير ذات الصلة كما اطلع على بعض البنى التحتية الرياضية التي ستستخدم في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

وستقام كأس أمم إفريقيا المقبلة، على ستة ملاعب في خمس مدن، هي: أبيدجان، بواكي، كورهوغو، سان بيدرو، ياموسوكرو. ومن المقرر، أن تجرى خلال الفترة المقبلة، قرعة دور المجموعات لتصفيات “كان” 2023، بعد أن أقيمت مباريات الدور التمهيدي، خلال شهر مارس الماضي، في فترة الأجندة الدولية.