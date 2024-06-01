واثقون من الالتفاف الشعبي حول العهدة ثانية

شدد على بناء حزام وطني يجعل من الجزائر قوّة في المنطقة... بن قرينة:

أكد رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، السبت بوهران، أن حركته تحرص على المساهمة في إنجاح الاستحقاق الرئاسي المقبل وتوسيع المشاركة الشعبية فيه.

وقال بن قرينة لدى تنشيطه لتجمع شعبي بمركز المؤتمرات “محمد بن أحمد” بوهران أن حزبه “يعمل على المساهمة في إنجاح الاستحقاق الرئاسي المقبل وتوسيع المشاركة الشعبية فيه من أجل بناء حزام وطني يجعل من الجزائر قوة اقتصادية في المنطقة عبر الاستفادة من موقعها وامتدادها المتوسطي والإفريقي”.

وأردف قائلا: إن “الجزائريين يشعرون حاليا، يوما بعد يوم بالطمأنينة على مستقبل وطنهم الذي يسير بخطى سديدة نحو النهضة والازدهار ونحو المزيد من تعزيز أمنه الغذائي والصحي”.

كما أكد بن قرينة أن حركته تثق في التفاف الشعب الجزائري حول خيار دعم ترشيح الرئيس عبد المجيد تبون لعهدة ثانية “وهو الخيار الذي يحتاجه الوطن في هذه المرحلة وسنعمل بكل قوة على إنجاحه خدمة للبلاد”.

وأبرز ذات المتحدث في هذا السياق بأن “مجلس الشورى الوطني لحركة البناء الوطني قرر هذا الخيار لقناعته بضرورة استكمال بناء الجزائر في ثوبها المتجدد ولكون الرئيس تبون ابن الشعب الذي يصارح شعبه”، و”هو يعرف جيدا مشاكل المواطنين وحاجياتهم ويسعى جاهدا للتكفل بها”.