اللاعب الدولي السابق خالد لموشية:

تحدّث اللاعب الدولي السابق لمنتخب الجزائر، خالد لمشوية، عن أمرين كانا ينقصان الفريق الوطني الجزائري لتحقيق الفوز على منتخبي سيراليون وغينيا الاستوائية، في الجولتين الأولى والثانية من منافسات المجموعة السادسة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2021، مشيرا إلى بعض المشكلات الذهنية التي يعاني منها “الخضر” في الكاميرون.

وتعقّد موقف منتخب الجزائر في بلوغ الدور الثاني، حيث بات مطالباً بتحقيق الفوز أمام منتخب كوت ديفوار، بينما سيودع المنتخب الجزائري البطولة بشكل مبكر في حال التعادل أو الخسارة، وذلك بسبب تعادله أمام سيراليون وخسارته أمام غينيا الاستوائية.

وقال لموشية في تصريحات خاصة لموقع winwin: “من أجل التهديف أمام كوت ديفوار، يتعيّن علينا تحسين الأداء في اللمسات الأخيرة، وهو ما كان ينقص المنتخب الوطني أمام سيراليون وغينيا الاستوائية، وفي الحقيقة لم نكن نتوقع ذلك، إذ إن الأمور كانت جيدة للغاية حتى مباراة غانا الودية التي انتهت بفوزنا بثلاثية كاملة”.

وأضاف لموشية، خريج مدرسة تكوين الشبان في أولمبيك ليون الفرنسي والنجم السابق لفريق وفاق سطيف: “أما في ما يخص الأطراف في الفريق، على الصعيد الدفاعي فنحن جيدون، وفي اللعب العمودي والضغط الجيد عند فقدان الكرة كذلك، لم نتلق سوى هدف واحد حتى الآن، وحالة الفريق على المستوى البدني تبدو ممتازة أيضا”.

وتابع لموشية “لا يمكنني الحكم على الكثير من الأشياء بحكم أنني لست مع المجموعة في الكاميرون، ولكن أعتقد أن الشيء الثاني الذي يجب على مدربنا الوطني جمال بلماضي العمل أكثر على تحسينه، هو الجانب الذهني الخاص باللاعبين، لأننا نشعر وكأن الفريق دخل مرحلة شك في قدرته على الفوز في مثل تلك الظروف الصعبة في الكاميرون”.

وعن مباراة كوت ديفوار المصيرية، قال: “نحن واثقون من الفوز والعبور إلى الدور المقبل، وبإذن الله سينتصر المنتخب الجزائري على كوت ديفوار وسيتأهل مهما كانت المرتبة التي سيتأهل من خلالها، وسيعود أقوى بعد تجاوز دور المجموعات”.

وقال لموشية بخصوص ما ينشر في الآونة الأخيرة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وفي بعض وسائل الإعلام من محاولة بث الفتنة بين الجماهير التونسية والجزائرية، والذي لا يليق بتاريخ الشعبين الجارين: “تونس والجزائر بلد واحد في دولتين، ماض واحد وحاضر واحد ومستقبل واحد، وعلى مدى التاريخ الطويل ظلت علاقة الأخوة والود هي الرباط الذي لا ينفصم بين الشعبين”..

ع. ع