واثقون من قدرتنا على الوقوف مجددا وإسعاد الشعب

بلماضي يوجه رسالة أمل إلى الجزائريين:

وجه مدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي، رسالة أمل للشعب الجزائري، بعد الانتكاسة التي تعرض لها، بعد فشله في التأهل إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، وقبله الخروج من الدور الأول المؤهل لنهائيات كأس إفريقيا 2019.

وأكد بلماضي، على الرغم من صعوبة نسيان ما حدث للمنتخب في مواجهة الكاميرون، إلا أنه واثق من قدرته على العودة رفقة “الخضر” في المواعيد المقبلة والوقوف مجددا.

وقال بلماضي في حواره لموقع “الفاف”: “نحن على يقين من قدرتنا على الوقوف مجددا بنفس العزيمة والإصرار، أملك عقدا مع المنتخب إلى غاية ديسمبر 2022، الجميع يريد بقائي الشعب ومسؤولي “الفاف” وسوف أبقى من أجلهم..هدفي مع المنتخب هو رفع العلم الجزائري عاليا في المحافل الدولية”.

وأضاف بلماضي: “خلال السنوات الماضية يشهد الله أننا عملنا بجد من أجل النجاح في مهمتنا حتى ونحن بعيدون عن الجزائر، وسنواصل بنفس العقلية والإستراتيجية، من خلال التواصل بين المسؤولين، تبادل الآراء، وكل فرد عليه تحمل مسؤولياته”.

وتحدث بلماضي عن مستقبل المنتخب الوطني وما ينتظره بداية من مواجهات شهر جوان القادم، ضمن تصفيات كأس إفريقيا 2023 المقررة في كوت ديفوار.

سنضخ دماء جديدة وباشرنا التحضير لمواجهة أوغندا

وقال في هذا الشأن: “سنعمل على تصحيح أخطائنا، لتعزيز قوة منتخبنا.. سنضخ دماء جديدة، ونخلق دينامية أخرى، هذا لا يعني أننا نرمي كل شيء في سلة المهملات”.

وأوضح بلماضي بخصوص مجموعة الجزائر في تصفيات كان 2023: “دائما أقول إنه لم يعد هناك منتخب كبير وصغير في إفريقيا.. الكل يعلم صعوبات المباريات الإفريقية، مستوى اللاعبين الأفارقة كذلك هذا أمر إيجابي، هناك منتخبات تعمل على التكوين”.

وختم: “لدينا مباراة أمام أوغندا في وهران وتنزانيا خارج الديار، دخلنا مباشرة في صلب الموضوع وباشرنا التحضير لهذا الموعد، من خلال العمل على دراسة المنتخبات.. تواريخ “الفيفا” في هذه الفترة تكون معقدة خاصة وأن اللاعبين يكونون مع نهاية الموسم، سيكونون متعبين ويرغبون في الاسترجاع”.