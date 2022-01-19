“واثق من قدرة الخضر على التأهل”

رضوان بن زرقة اللاعب الدولي السابق لـ"الشروق":

أكد لاعب الخض السابق، رضوان بن زرقة، أن مباراة الخضر اليوم أمام منتخب كوت ديفوار ستكون في غاية الصعوبة، لكن في نفس الوقت ستدفع اللاعبين إلى تقديم أفضل ما لديهم من أجل التأهل. وأضاف قائلا: “لن أبيع الأوهام الزائفة لأنصار منتخبنا، ففريقنا الوطني سيكون اليوم أمام مهمة صعبة للغاية، فلا خيار لديه سوى الفوز من أجل حجز بطاقة تأهل للدور الموالي، وعلى كل حال، فإن هذه المواجهة أمام أحد كبار القارة السمراء ستكون مواجهة رجال وقلب، لا داعي للحديث عن تكتيك ولا أي شيء آخر، فإن كان لاعبو الخضر في قمة مستواهم فلا أحد يمكنه إيقافهم، وأنا شخصيا لدي كل الثقة فيهم لإسعادنا وإسعاد 43 مليون جزائري”.

وعن مستوى الفيلة الإيفوارية في هذه الدورة، قال بن زرقة: “أكثر ما يجب أن نخشاه هو أنفسنا، فكما قلت الأمر يتعلق بنا وبالوجه الذي نظهر به، إذا لعبنا كرتنا المعتادة، فلن يوقفنا أحد، وبالنسبة إلى المنافس، فهو حاليا ليس الأقوى على مستوى إفريقيا، إلا أنه خصم عنيد ولديه لاعبون مميزون، فهم يملكون الاندفاع البدني ومعتادون على الأجواء المتواجدة في الكاميرون، بعكس لاعبينا، وهذه ميزة بالنسبة إليهم، والضغط أقل بالنسبة إليهم، لأنهم يملكون 4 نقاط، قد تكون كافية لهم للتأهل، لذا، علينا أن نكون في يومنا للفوز عليهم”.

وواصل لاعب الخضر السابق بالقول: “يمكن القول بأن مواجهة ساحل العاج بمثابة لقاء نهائي لأنه مصيري، وسيحسم على تفاصيل صغيرة للغاية، والفريق الأكثر حضورا من الناحيتين البدنية والذهنية سيفوز بنقاطها، إنها معركة حقيقية علينا حسمها لصالحنا، فهذه المباريات الكبيرة التي تحمل معها الضغط تربح ولا تلعب، وهو ما على أشبال بلماضي أخذه بعين الاعتبار”.

وبخصوص تضييع فرص سهلة أمام سيراليون وغينيا الاستوائية، صرح محدثنا: “هناك عدة عوامل ساهمت في تفاقم نقص الفعالية الهجومية، فعندما تصل صوب المرمى مرتين أو ثلاثا ولا تسجل فهناك يبدأ الشك يتسلل إلى نفوس اللاعبين، ويصبح كل واحد منهم يريد أن يكون المسجل، ما يخلق حالة من اللاتركيز، وأنا شخصيا لعبت عدة مرات في إفريقيا وأعرف الأمور التي هي خارج إطار كرة القدم، ومنها السحر والشعوذة، فخلال عدم لقاءات اكتشفنا وجود سحر أمام المرمى، وإذا نظرنا إلى الفرص التي ضيعها بونجاح، سليماني أو بن رحمة فالأكيد أن هناك شيئا، دون أن ننسى الظروف المناخية الصعبة من حرارة ورطوبة وسوء أرضية الميدان التي تتواجد في حالة كارثية”.

ويرى بن زرقة بأن أرضية ميدان ملعب دوالا ساهمت بشكل كبير في عدم تقديم الخضر لوجههم المعتاد، وقال: “أرضية ملعب دوالا هي الأسوأ من بين كل الأرضيات الأخرى، وبعد خوض عدة للقاءات فوقها زادت تضررا، وبكل صراحة لو لعبنا في ظروف مغايرة لكنا الآن نملك 6 نقاط، وننافس على المركز الأول، فلاعبونا طريقة لعبهم فنية، وتعتمد على الكرات الأرضية والسريعة، وتلك الأرضية تعيقهم كثيرا”.

وحذر بن زرقة لاعبي الخضر من تحميل المواجهة أمام الفيلة الإيفوارية أكثر من حجمها، وقال في هذا الشأن: “صحيح أن الحضور الذهني والتركيز العالي مهمان للغاية في مثل هذه اللقاءات المصيرية، لكن لا يجب أن يخرج ذلك عن إطار المعقول، وعلى رفقاء محرز الدخول بنية الفوز وكأنها مباراة مثل بقية المباريات، فالضغط الزائد قد يجعلنا نمر خارج جانبا، ويؤثر سلبا علينا، لذا التحرر والصراع على كل كرة، واسترجاعها بسرعة، والمضي بها مباشرة نحو الأمام هي مفاتيح الظفر بنقاط هذه المواجهة”.