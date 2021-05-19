واجعوط: الإمتحانات الرسمية ستكون وفق ما تم تدريسه حضوريا فقط

أكد وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، الأربعاء، أن الإمتحانات الرسمية ستكون على ما تم تدريسه حضوريا فقط.

وأوضح الوزير أنه سيقوم بالإشراف على إنطلاق مرحلة التحضير للامتحانات الرسمية اليوم الأربعاء على مستوى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

كما طمأن المسؤول التلاميذ الذين سيجتازون الإمتحانات مؤكدا أن كل الظروف مهيئة، كما تم تجنيد كل اطارات الوزارة و الدولة.

من جهة أخرى، قال واجعوط إن المشاورات التي تجرى في قطاع التربية انطلقت منذ سنة خلت.

وتابع “قمنا بمشاورات دورية لسنة مع النقابات“، واضاف، نتمنى الخروج من خلال المشاورات بتصور توافقي يرضي جميع الأطراف.