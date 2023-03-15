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الجزائر

واجهة جديدة للمنصة الرقمية لمنحة البطالة لهذا الغرض

الشروق أونلاين
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واجهة جديدة للمنصة الرقمية لمنحة البطالة لهذا الغرض
ح.م

أعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل عن وضع حيز التنفيذ واجهة جديدة للمنصة الرقمية “منحة” تسمح بالإطلاع على سيرورة ملفات منحة البطالة.

وأبلغت الوكالة في بيان لها كافة المستفيدين من منحة البطالة عن وضع حيز التنفيذ واجهة جديدة للمنصة الرقمية “منحة“.

وتمكن الواجهة الجديدة حسب البيان، من الإطلاع على وضعية وسيرورة الملفات من حيث التفعيل أو التعليق مع معرفة أسباب التعليق.

ويأتي الإجراء في إطار تحسين وتطوير الخدمات الرقمية التي توفرها الوكالة الوطنية للتشغيل لفائدة مرتفقيها من مستخدمين وطالبي العمل، لاسيما ما تعلق بتسيير جهاز منحة البطالة ومن أجل تفادي التنقل إلى الملاحق المحلية للتشغيل. يوضح البيان.

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